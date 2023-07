'Iz nizkih moramo počasi prehajati na visoke temperature in obratno'

Tako vroče, kot je bilo včeraj, letos še ni bilo. Temperature so dosegale tudi 37 stopinj, izmerili so jih v Črnomlju in Krškem. Če ste pomislili na ohlajanje v morju, pozabite, tudi morje se je na slovenski Obali ogrelo na skoraj 30 stopinj.

Simona Perčič, specialistka iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je pojasnila, da je v takšnih vremenskih razmerah največji poudarek na ranljivih skupinah. "To so ljudje, ki so res šibki in rabijo pomoč naš zdravih. Večinoma gre za starejše ljudi, ki ne znajo poskrbeti zase, ki so revni. Potem otroci, ki tudi ne znajo poskrbeti zase. Pa tudi ljudje s srčno-žilnimi obolenji, dihalnimi obolenji," je naštela.

Kot pravi, gre pogosto za socialno šibkejše ljudi. "Že osnovni ukrep klimatizacije je lahko zanje zelo težaven. Ljudje si ne morejo privoščiti klime. Ta pregreta stanovanja, v katerih živijo, je treba nekoliko nadzorovati. Zato poudarjamo, da je treba pomagati ranljivim skupinam in jih opazovati," je povedala.