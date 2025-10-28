Svetli način
Slovenija

Iz Novega mesta V ŽIVO na 24ur.com in POP TV

Novo mesto/Ljubljana, 28. 10. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 9 minutami

M.V.
Smrt priljubljenega Novomeščana in gostinca Aleša Šutarja – Aca še vedno odmeva, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni regiji. Dogajanje ob današnji izredni seji mestnega sveta Mestne občine Novo mesto bo spremljala naša medijska hiša.

Ob izredni seji mestnega sveta bo pred mestno hišo tudi potekal veliki protestni shod, na katerem se pričakuje več tisoč ljudi, v Novo mesto se bodo množično napotili tudi prebivalci iz drugih krajev Slovenije.

Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu
Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik

Del osrednje informativne oddaje bo potekal v živo iz Novega mesta, vodil pa jo bo Jani Muhič. Ob tem ima oddaja 24UR na terenu posebne poročevalce. Žana Vertačnik bo prisotna na občinski seji mestnega sveta, medtem ko bo Kaja Kobetič dogajanje spremljala v množici na novomeškem Glavnem trgu. Urša Vrečar bo še pred začetkom protesta preverila, kakšna je varnostna situacija, Barbara Bašić pa se bo javila v živo za oddajo Svet na KANALU A.

Kot vedno bo najbolj ažurne novice na spletni strani objavljala tudi ekipa 24ur.com, ki bo vse spremljala v živo, s prenosom dogajanja na naši spletni strani. 

V živo bomo prenašali tudi izredno sejo občinskega sveta, kjer bo prisoten tudi vrh vlade in 25 županov občin Jugovzhodne Slovenije. 

