Iz novinarskega portala k predsedniku vlade

"Draga Vesna, hvala ti za leta dobrih zgodb. Hvala ti za tvojo voljo in moč, s katero smo se prebijali čez težke čase. Hvala ti za neskončno število trenutkov, ki nam bodo ostali v spominu. Hvala ti, ker smo se skupaj smejali in jokali. Življenje gre naprej, težkim odločitvam navkljub, prijateljstvo pa ostaja. Srečno na novi poti," so v objavi zapisali sodelavci Vesne Vuković.

Mesto odgovorne osebe za stike z javnostmi se je izpraznilo po tem, ko je Petra Škofic postala vodja kabineta predsednika vlade Roberta Goloba, stranka pa se že pospešeno pripravlja na volilno jesen, ko so na sporedu predsedniške in lokalne volitve. Na izpraznjen položaj po poročanju N1 prihaja prav Vukovićeva, ki informacij ne zanika in hkrati potrjuje, da o tem razmišlja ter da pogovori v tej smeri že potekajo.