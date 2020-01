Iz obrata Leka na Prevaljah ušle manjše količine klora, evakuirali zaposlene

V obratu družbe Lek na Prevaljah se je nekaj po 11. uri zgodila nezgoda, zaradi katere se je v ozračje sprostila manjša količina plina klora. Kot so dogajanje opisali v Leku, je bil v posodo s klorovodikovo kislino pomotoma zlit natrijev hipoklorit. Prišlo je do reakcije, v kateri je nastala manjša količina plina klora, ki se je sprostila v ozračje v bližnjo okolico obrata na Prevaljah. V 20 minutah so uhajanje plina že zaustavili.

"Zaradi majhnih količin plina, ki se je sprostil v ozračje, ne pričakujemo posledic za okolje in krajane," so navedli v Leku.

Posredovali so poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ki so skupaj z gasilci PIGD Lek Prevalje izvedli evakuacijo okrog 100 ljudi iz objekta, prezračili prostore ter jih temeljito izmerili z detektorjem plinov. Povečana koncentracija v objektu ni bila zaznana. Nevarno snov, iz katere so se sproščali nevarni plini, so gasilci nevtralizirali in jo odstranili v zato namenjene posode, je sporočila Uprava za zaščito in reševanje.

Dve osebi, ki sta bili v neposredni bližini dogodka, sta zdravniško pomoč poiskali v dežurni ambulanti Ravne na Koroškem, od koder sta bili z reševalnim vozilom ZRCK Ravne na Koroškem prepeljani v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, še sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

"Krajane Prevalj, ki živijo v neposredni bližini obrata, smo prek lokalnega radia obvestili, da v naslednjih dveh urah od nezgode zapirajo okna in se ne zadržujejo na prostem. O nezgodi smo obvestili pristojne institucije,"pa sporočajo iz Leka.