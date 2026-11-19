V Svobodi so po današnjem izstopu Katje Kokot in Aleksandra Štoreka iz poslanske skupine Resnice predsedniku DZ, sicer tudi prvaku Resnice, Zoranu Stevanoviću podali zahtevo za novo razdelitev vodstvenih mest v delovnih telesih DZ. Predlagajo, da to storijo čim prej, vsekakor pa še pred rednim decembrskim plenarnim zasedanjem, da bodo odbori lahko nemoteno nadaljevali svoje delo.

"Razumemo in spoštujemo, da se razmerja med poslanskimi skupinami spreminjajo, vendar pri tem ni mogoče ravnati mimo poslovnika DZ in vodenja delovnih teles prepustiti poslancem, ki so iz poslanske skupine Resnica izstopili. Poslovnik je jasen in nedvoumen," so zapisali v današnjem odzivu. Dosedanja vodja poslancev Resnice Kokot je namreč tudi predsednica odbora DZ za kmetijstvo, to vodstveno mesto pa je Resnici pripadlo v okviru opozicijskih kvot v delovnih telesih.

Zoran Stevanović FOTO: Bobo

Tako predsednik Svobode Robert Golob kot vodja poslancev Levice Asta Vrečko pa sta v današnjem odzivu ocenila, da gre za "popoln potop" oz. konec stranke Resnice in njenega prvaka Stevanovića. Ta je po besedah Goloba odgovornost stranke SDS, saj se brez njihove podpore ne bi zavihtel na današnji položaj. "Dokler bo Zoran Stevanović predsednik DZ, so vsa njegova koruptivna, lažniva, prevarantska dejanja odgovornost Janeza Janše. Res me zanima, koliko časa bo sedanji predsednik vlade še sprejemal politično odgovornost za dejanja Zorana Stevanovića," je bil kritičen predsednik Gibanja Svoboda. Sam sicer današnje dogajanje že vidi kot sporočilo predsedniku DZ "od tistega, ki ga je nastavil, da v tem trenutku ni več potreben in ga puščajo na smetišču zgodovine".

Za novo razdelitev mest v delovnih telesih DZ

Svoboda po razpadu poslanske skupine Resnica zahteva novo razdelitev vodstvenih mest v delovnih telesih DZ. "Zahtevamo, da se ta opravi še pred decembrsko sejo, da bodo lahko odbori svoje delo nadaljevali pod novim vodstvom," so zapisali v stranki. "Razumemo in spoštujemo, da se razmerja med poslanskimi skupinami spreminjajo, vendar pri tem ni mogoče ravnati mimo poslovnika DZ in vodenja delovnih teles prepustiti poslancem, ki so iz poslanske skupine Resnica izstopili. Poslovnik je jasen in nedvoumen," menijo. Zato je poslanska skupina Svoboda danes na predsednika DZ naslovila zahtevo, da čim prej pripravi novo razdelitev vodstvenih mest in omogoči pravočasno odločanje o njej, da bodo lahko odbori svoje delo opravljali skladno s poslovnikom in pod novim vodstvom.

'Kamen okoli vratu'

Tudi po oceni Vrečko je vse bolj očitno, da je Resnica s Stevanovićem na čelu tudi za desno vlado vse bolj "kamen okoli vratu". Sokoordinatorica Levice je v svojem zapisu na Facebooku ugibala tudi, da Stevanović ne bo več dolgo zasedal stolčka prvega med poslanci. O tem, ali za njegovo razrešitev obstaja dovolj glasov, je v izjavi v DZ dejala le, da bi jih sami vsekakor prispevali. A ker pričakuje, da bodo izstopi še sledili ter da Kokot in Štorek ne bosta dolgo nepovezana poslanca, saj da vse poteka v dogovoru z največjo vladno stranko SDS, bo po njenih besedah več kot dovolj glasov, da se Stevanovića s te funkcije "odstrani". "Kljub temu da Stevanović res vztrajno podpira politiko Janeza Janše in te vlade, očitno škoduje tudi tej vladi," je ocenila.

V koaliciji niso želeli komentirati, Gorenak o govoricah v državnem zboru