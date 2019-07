Iz Pokice v Čokico: odpadne kokice spremenili v proteinske tablice

Špelain Maja Lukaster njuna partnerja, Uroš Požganin Alen Velcer, so si sprva le želeli kokice, ki se ne bi lovile v zobe. Iz te ideje se je razvila Pokica, na zraku pečena kokica, ki se ne lovi v zobe - uvrstili so se tudi v televizijsko oddajo Štartaj, Slovenija! Uporabljajo gensko nespremenjeno koruzo, ki jo brez olja popokajo na vročem zraku, osnovno Pokico pa so nadgradili še z različnimi okusi, kot so denimo črna in bela čokolada, okus domačega jabolčnega zavitka, okus karamele in arašidovega masla ter celo slanine in dimljene paprike.