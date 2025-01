Iz politike izrazi sožalja ob nesreči v Premogovniku Velenje

Iz političnih vrst se vrstijo izrazi sožalja po ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje, v kateri je umrl en rudar, reševanje preostalih dveh pogrešanih rudarjev pa še poteka. Z minuto molka so se spominu na žrtev nesreče poklonili tudi poslanke in poslanci DZ ob začetku današnje izredne seje.

"Globoko sem prizadet nad nesrečo, ki je pretresla ne samo premogovnik Velenje in Šaleško dolino, ampak celo Slovenijo. Danes smo v srcu vsi rudarji. Ob tem bi rad izrazil sožalje družini in svojcem preminulega rudarja, hkrati pa se zahvalil reševalni ekipi, ki vlaga nečloveške napore v to, da bi prišla do ostalih dveh ponesrečencev in dokler bo upanje živo, ne bodo odnehali in prav je tako," je v današnji izjavi za medije v Velenju dejal predsednik vlade Robert Golob. Novica o nesreči je presunila tudi ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra. "Ne kot ministra, ampak kot soobčana, kot sokrajana me je resnično presunila vest o včerajšnjem tragičnem dogodku. Takšna žalost, ki je včeraj prišla v našo dolino, je že dolgo ni bilo," je dejal Kumer. Ob tem je izrekel sožalje družini že najdenega rudarja. Ob tem je izrazil upanje za preostala dva ponesrečenca. Upanje, da se bo reševalna akcija dobro končala, je v Velenju izrazil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Po nesreči v Premogovniku Velenje FOTO: Bobo icon-expand

Na tragično nesrečo se je ob dogodku v državnem logističnem centru Roje spomnil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. "Ljudje, ki smo jih imeli radi in se jih redno spominjamo, živijo večno. Družinam svojcev, vsem tistim, ki jim je danes v Velenju neskončno težko, sporočamo, da sočustvujemo z njimi in smo skupaj. Slava jim," je Sajovic. Kot je dodal, je ob takih trenutkih pomembno zavedanje, "da smo skupaj, da smo enotni in da imamo drug drugega". "Iskreno sožalje svojcem umrlega rudarja in vsem najbližjim, ki še vedno čakajo na novice o pogrešanih. Velika zahvala reševalcem, ki nesebično nadaljujejo iskanje. Tragična nesreča v Premogovniku nas je vse močno pretresla. Z mislimi sem pri vseh prizadetih v Velenju," je na družbenem omrežju X zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon (SD).

Ob tragični nesreči v Premogovniku Velenje so sožalje družini umrlega rudarja, njegovim bližnjim in sodelavcem izrekli tudi v Levici. "Ob tragediji v Premogovniku Velenje izrekam globoko sožalje družini umrlega rudarja in sem v mislih s svojci pogrešanih," je na omrežje X zapisala koordinatorica stranke in ministrica za kulturo Asta Vrečko. "Pretresen ob nesreči, ki se je zgodila v Premogovniku Velenje. Svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje," pa je na omrežje X zapisal minister za delo Luka Mesec. Sožalje družini, bližnjim in sodelavcem je na družbenem omrežju X že zjutraj izrekla predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je pristojne institucije pozvala, naj temeljito preiščejo vzroke za nesrečo.