Iz poplavljenega romskega naselja evakuirali 11 oseb

Člani operativnih enot Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Grosuplje, Šmarje Sap, Ponova vas in Spodnja Slivnica so imeli zlasti zgodaj zjutraj polne roke dela. Kot je povedal Martin Jaklič iz PGD Grosuplje, ki je skupaj s poveljniki drugih društev vodil intervencijo, so okoli okoli 4. ure evakuirali 11 oseb iz romskega naselja ter nekaj njihovih živali.

"Bližnji potok je zelo hitro narasel in se razlil po travnikih, pri tem pa dosegel tudi tamkajšnje romsko naselje," je pojasnil. Na suho so jih spravili v približno eni uri, a se doslej še niso mogli vrniti, saj je voda tam še vedno visoka. Po njegovih podatkih naj bi jim pristojne službe uredile začasno bivališče.

Omenjeno romsko naselje se sicer nahaja na poplavnem območju, je dejal Jaklič. Naselje prav tako nima ne elektrike ne vode. "Zdaj pa so ostali še brez strehe nad glavo. Še tisto, kar so imeli, so izgubili," je razmere opisala romska svetnica v občini Grosuplje Bojana Hudorovič.

Gasilci so morali sicer z vrečami s peskom zasilno zajeziti tudi vodo tudi pred vdorom v dve stanovanjski hiši v okolici tega romskega naselja.