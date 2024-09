S Primorske proti Ljubljani zamuda več kot eno uro

Deževno vreme je zopet ohromilo promet po državi. Zastoji so na skoraj celotni ljubljanski obvoznici, kjer je na vzhodnem delu zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Golovec proti Malencam. Počasneje gre tudi po avtocestnih odsekih na Gorenjskem in Primorskem, kjer se pot do prestolnice podaljša za približno eno uro.