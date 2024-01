Iz pripora pobegnil Tiktoker, osumljen šestih kaznivih dejanj

Pripornik, ki je osumljen prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, je pobegnil iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica, so nam potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

"Do pobega je prišlo med spremstvom pripornika iz upravnega dela oddelka, kjer je prek videokonferenčne povezave potekalo njegovo zaslišanje na podlagi odredbe sodišča, nazaj v zaprti del oddelka. Pravosodna policista sta v skladu s pooblastili izvedla zasledovanje pripornika, najprej s tekom, nato z avtomobilom, žal neuspešno," so sporočili iz uprave in dodali, da so bili takoj po izrednem dogodku izvedeni vsi potrebni postopki obveščanja Policije in sodišča, ki je odredilo pripor. Izdali so tudi odredbo za razpis tiralice. O pobegu je prvi poročal portal N1.

Kot smo že poročali, je 27-letnik po besedah novogoriškega tožilstva osumljen šestih kaznivih dejanj in 11 poskusov, povezanih s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem pornografije. Osumljen je tudi pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene. Gre za 11 mladoletnih deklet.