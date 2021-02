Iz prometa izločili tovorno vozilo s kritično tehnično napako

Mariborski prometni policisti so v torek ob rutinskem postopku poostrenega nadzora tovornih vozil na regionalnih in glavnih cestah ustavili tovorno vozilo in mu zaradi suma tehnične neizpravnosti vozila odredili izredni tehnični pregled. Ta je pokazal, da ima vozilo kritično tehnično napako.

icon-expand FOTO: PPP Maribor icon-chevron-left icon-chevron-right Iz mariborske policijske uprave so sporočili, da so strokovnjaki pri tehničnem pregledu ugotovili, da zavore na levi strani vozila ne delujejo brezhibno, saj je bila razlika v zavornem učinku z desnim kolesom na prvi osi kar 96-odstotna. Vozilo je imelo tudi kar tri neustrezne pnevmatike. Policisti so z vozila odstranili registrski tablici, ga izločili iz prometa, vozniku, ki pa je bil tudi lastnik vozila, s katerim je opravljal prevoz, izdali plačilni nalog. icon-expand