Iz propadajoče stavbe na Planini bo zraslo 34 oskrbovanih stanovanj

Zaradi slabega gradbenega in funkcionalnega stanja je objekt že dlje časa zaprt, dostop do njega pa je onemogočen in zavarovan z gradbiščno ograjo.

Rušenje in odstranjevanje stavbe se bo začelo 2. avgusta in bo predvidoma zaključeno do konca meseca. "Poskrbljeno bo, da bo rušenje in odstranjevanje čim manj moteče za stanovalce sosednjih objektov in okolice," zagotavljajo na občini.

Jeseni bo družba Domplan na tem mestu začela graditi večstanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočimi skupnimi prostori. Lega in gabariti objekta bodo sledili obstoječemu, porušenemu objektu. Objekt bo imel kletno etažo, namenjeno parkiranju, pritličje in štiri nadstropja. V pritličju in zgornjih etažah bo na voljo 34 stanovanj, tipološko različnih velikosti. V pritličju bo tudi lokal, namenjen storitveni dejavnosti. Vsa stanovanja, ki so orientirana na jugovzhodno stran, bodo imela pripadajoče balkone, stanovanja na severozahodnem delu pa lože. V zgornji etaži bo poleg stanovanjskih enot tudi večji skupni prostor s teraso, namenjen druženju in rekreaciji.

Zunanje površine ob objektu bodo urejene kot odprt večnamenski prostor s pripadajočo urbano opremo (klopi, koši, stojala za kolesa, ipd.), površine, ki niso namenjene prometnim in manipulativnim površinam, pa bodo zatravljene in hortikulturno urejene, so še napovedali na občini.