Slovenija
Iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo nekaj nad 44 milijonov evrov

Ljubljana, 20. 08. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 11 dnevi

24UR ZVEČER , K.H.
82

Je vlada Roberta Goloba zavajala državljane, ko je napovedovala, da bomo prispevek za dolgotrajno oskrbo plačevali v višini enega odstoka od bruto plače? Na obračunskih listih za julijsko plačo se je namreč izkazalo, da so nekateri prispevali več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta. Na posebni račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo doslej nabralo nekaj več kot 44 milijonov evrov, so sporočili iz zavoda. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo namenjena izključno za uveljavitev pravic, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi, so izpostavili na zavodu.

Prispevki za dolgotrajno oskrbo se plačujejo na isti prehodni davčni podračun kot prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje in za katere evidenco v celoti vodi Finančna uprava RS (Furs). Od 1. julija, ko je postalo obvezno plačevanje prispevka, do danes, ko so morali vsi delodajalci že izplačati julijske plače, s tem pa je bil od plač obračunan tudi prispevek, se je zbralo 44.105.701,05 evra.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je določil obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo od 1. julija tako za delavce in delodajalce kot za upokojence. Zakon določa za upokojence višino prispevka v znesku enega odstotka neto pokojnine, za delavce in delodajalce pa v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo se je doslej nabralo nekaj več kot 44 milijonov evrov
Iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo se je doslej nabralo nekaj več kot 44 milijonov evrov FOTO: POP TV

Ob tem so na zavodu v izogib zmedi pojasnili, da se zaposlenim prispevek za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo plačuje na enak način in po enakem postopku, kot se plačujejo ostali prispevki za socialno varnost, kar pomeni, da po en odstotek plačata tako delavec kot delodajalec, pri čemer se prispevek obračuna od izplačanega dohodka.

Hkrati opozarjajo, da bruto plača (bruto I), ki je navedena v pogodbi o zaposlitvi, ni nujno enaka bruto plači, ki je obračunana za določen mesec in je razvidna iz plačilne liste. Znesek bruto plače na plačilni listi je lahko višji od bruto I plače v pogodbi o zaposlitvi, npr. zaradi postopnega dvigovanja plače, dodatka na delovno dobo in drugih dodatkov ali večje delovne obveznosti za določen mesec.

Furs je pri oddaji REK-obrazca, na katerem delodajalec prikaže izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja in obračuna prispevke, v sistem eDavki vgradil kontrole glede obračuna prispevka za dolgotrajno oskrbo v višini po enega odstotka v breme delojemalca in v breme delodajalca, od prikazane osnove. Če bi izplačevalec dohodka prikazal napačen obračun prispevka za dolgotrajno oskrbo, REK obrazca ne bi mogel oddati in bi se mu izpisalo opozorilo, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo napačno obračunan in mora napako odpraviti, so še navedli na zavodu.

Glede na ocene ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v blagajni za dolgotrajno oskrbo, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, skupno zbralo nekaj manj kot 258 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa nekaj manj kot 650 milijonov evrov.

Zakaj nekateri prispevajo več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta?

Ministrstvo, pristojno za nov prispevek, je v komunikaciji nenehno poudarjalo le, da se bo prispevek za dolgotrajno oskrbo odtegnil od plače, ne da bi pojasnilo dejansko osnovo za izračun. Zato so bili mnogi zaposleni presenečeni, ker so njihove plačilne liste pokazale višje odtegljaje od pričakovanih. 

"Ljudje so pričakovali, da bo šlo od plače, nihče pa ni povedal, kaj je osnova. In če pogledamo v zakon, vidimo v 56. členu, 3. odstavek, kaj je osnova, in to je tista osnova, od katere se plačuje zdravstveni prispevek, če poenostavim," je v oddaji 24UR ZVEČER odtegljaje za prispevek za dolgotrajno oskrbo na plačilni listi komentiral nekdanji direktor Finančne uprave, Ivan Simič. "Velika večina je verjetno plačala samo od bruto plače, ampak tukaj imamo še minulo delo, imamo bonitete, imamo druge dodatke – in od vsega tega skupaj se plačuje tudi ta zdravstveni prispevek," je dodal. 

Zmedo je označil za "evidenten spodrsljaj" tistih, ki so zakon predstavljali, in dodal, da to ni osamljen primer, ko se napovedi vlade in končne realizacije bistveno razlikujejo. 

Ministrstvo za solidarno prihodnost in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) si podajata odgovornost glede razpoložljivosti podatkov o prilivih od prispevka. Kot pojasnjuje Simič, bi moral minister, pristojen za ta zakon, dnevno spremljati in imeti na voljo podatke o zbranih sredstvih, saj gre za ključno informacijo za javnost in transparentnost. "Deluje mi malo neresno, toda minister, ki je minister pristojnega ministrstva, ki je zagovarjalo ta zakon, bi moral vsak dan ... imeti vsak dan na mizi tekoče podatke o tem, koliko je tega prispevka plačanega," je kritičen Simič. "To, da se ministrstvo izgovarja na ZZZS, je samo iskanje izhoda, ker tega niso imeli pripravljenega," je prepričan. Celotnemu pogovoru s Simičem lahko prisluhnete v priloženem videu.

Letos bo po ocenah ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi minister Simon Maljevac, v državno blagajno iz tega naslova steklo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov.

Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI (82)

prinašalec2
21. 08. 2025 09.32
+1
Kar je rdeča falanga že nepooblaščeno zapravila. Sram naj ji bo.
ODGOVORI
1 0
Oknaj 4
20. 08. 2025 21.55
+0
Bomo pa ja na naslednjh volitvah izvolili to isto vlado saj nas zna tako prefinjeno cuzati brez da bi kaj za nas naredila .
ODGOVORI
1 1
periot22
20. 08. 2025 21.50
+1
Lopovi
ODGOVORI
2 1
Sulica 81
20. 08. 2025 20.43
+5
tisti ki so na socjali jim pa ni treba placevat se nim trgajte..
ODGOVORI
5 0
BroNo1
20. 08. 2025 20.19
+7
Takoj, ko mi bodo v domu molili položnico pod nos za starše jih bom poslal k Maljevcu in naj plača…..
ODGOVORI
7 0
9876543
20. 08. 2025 19.55
+3
No, to, da je na čelu ZZZS Mag. Robert Ljoljo, bivši predsednik uprave Leka d. d. in dejstvo, da se je na Brniku začela gradnja nove 400 milijonov vredne tovarne bioloških zdravil, ki jo financira ljubljanska farmacevtska družba Lek, in da so nam pobrali že preko 44 milijonov, ki se zbirajo pri ZZZS in za katera še nimajo nobenega načrta porabe - to je verjetno zgolj naključje, a ne?
ODGOVORI
4 1
blue3dragon
20. 08. 2025 19.09
+6
Moto vlade: Trdo delaj, da boš veliko zaslužil, vendar te bomo tako obdavčili, da ti bo žal, da delaš in nisi lenuh.
ODGOVORI
7 1
jogo
20. 08. 2025 17.04
+9
Pa saj tudi upokojenci plačajo, če je penzija naprimer 2900€ BRUTO, 29€.
ODGOVORI
9 0
Ariaxx
20. 08. 2025 16.50
+9
Fiasko državnih organov. Ponovno. Zakaj placujemo, ce storitev se ni na voljo. Zakaj v visjem odstorku, kot je bilo receno? Zakaj smo pri croanje EU sredstev na zadnjem mestu? Zakaj se placuje cerkvi, ki ima ogromno premozenje? Cerkvi se za maše in ostale storitve placuje, zakaj to ni obdavceno in dobijo se doracije od drzave? Zakaj se ne zaracunava resevanja v gorah, tako kot v drugih Z evropskih drzavah? Pač veš, da moraš skleniti zavarovanje. Zakaj se plačuje Romom socialne transferje, ko pridejo v najnovejsem BMW po socialno pomoc? Zakaj imajo otroci tujcev brezplacno zdravstvo? Na Hrvaskem ga morajo plačevati. Hrvatje molzejo EU in tujce, kjer lahko ter ščitijo svoje državljane. Pri nas je vsako leto slabše. Kaj vse nam boste še v obliki davkov obrsili za vrat?
ODGOVORI
12 3
zulj001
20. 08. 2025 16.36
+13
Vsem tistim ,ki ste na volitvah dali svoj glas trenutni koaliciji ,iz srca privoščim ,da vas lupijo ,upam ,da dobijo še en mandat ,da vas izšolajo do konca...
ODGOVORI
16 3
Ariaxx
20. 08. 2025 16.52
-9
Je popolnoma vseeno, kdo je na oblasti. Ko je bil Janša je bila tudi katastrofa. Sedaj so pa nesposobni.
ODGOVORI
2 11
oježeš
20. 08. 2025 16.25
+5
Odtegljaji, če že so, bi morali biti le od osnovne plače. Ampak brez izračunov in prikaza porabe, dokler to ne bi bilo prikazano nam vsem, ker se gre za naš denar, ne bi smeli vzeti od plače. In dobro je treba prevetriti tiste, ki prejemajo razne podpore, pa nihče ne želi narediti pregleda za upravičenost. Kar nekaj je takih, ki se jim en da delati, živijo lepo od podpore in delajo še malo na črno, pa ima zagotovljen višji mesečni dohodek, kot nekdo ki krepko redno dela, odvaja davke in prispevke pa prejema skromen mesečni dohodek.
ODGOVORI
6 1
blue3dragon
20. 08. 2025 16.18
+11
Kot sem že povedal, glede na plače prejšnji mesec, po novem plačujem krepki kredit, za tak denar bi si na letni ravni že kupil kakšen rabljen avtomobil, če bi ga potreboval. Tako si ga bo pa na moj račun lahko kupil kakšen lenuh.
ODGOVORI
11 0
Gamser
20. 08. 2025 16.16
+15
Davek na dolgotrajno oskrbo je treba takoj prekiniti, vlado pa ukiniti.
ODGOVORI
16 1
misterbin
20. 08. 2025 16.08
+19
To kar so začeli jemati takoj prekiniti .
ODGOVORI
20 1
bandit1
20. 08. 2025 16.07
+10
Ne sposobni frizer in davčni goljuf nam razlagajo zakonodajo. Halo?
ODGOVORI
10 0
zibertmi
20. 08. 2025 16.06
+4
in v večernih poročilih se je kot gost prikazal velesrokovnjak za davke,ki je ,ko je pri nas zagustilo ,tudi zaradi njegovih smernic,odšel v srbijo pametovat.isti kot možina in rosvita na rtv.možina v svojo oddaje vabi sogovornike,ki so bili v času 2.svetovne vojne mlajši kot 10 let ,da bi pametovali kako je bilo.druga pa bi na vsak način rada pripomogla k reklami sds in je tudi samo takrat,ko kaka tema pade na sds v službi
ODGOVORI
11 7
Groucho Marx
20. 08. 2025 17.04
-1
Proti golobarskim vrhuuuunskim strokovnjakom, ki bi nam radi uvedli svetovno rekordersko davčno stopnjo, je tata mata.
ODGOVORI
6 7
zibertmi
20. 08. 2025 17.22
-1
pojdi na nova tv,tam imajo stroj za pranje,tudi tu do neke mere seveda.predvolilni čas za laganje,kot je to storil vrtovec
ODGOVORI
5 6
zibertmi
20. 08. 2025 17.22
+0
Poslanec NSi Jernej Vrtovec se je v objavi na omrežju X zlagal glede prispevka za dolgotrajno oskrbo. Poudarjamo, da praktično nič, kar trdi poslanec, v resnici ne drži: 👉 Prispevek za dolgotrajno oskrbo se plačuje ZZZS v posebno, ločeno blagajno, ne v proračun ali kamorkoli drugam. Denar ne izgine, niti se ne preusmerja za druge namene. Vlada s tem denarjem ne upravlja in ga tudi ne more poljubno nakazati nevladnim organizacijam, kot trdi poslanec. 👉 To ni davek, ampak je prispevek, podobno kot tisti za zdravstvo ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 👉 Trditev, da se pobira prispevek, dolgotrajna oskrba pa se ne izvaja, je laž: Ta se v enem delu že izvaja, v preostalem delu pa se bo začela izvajati postopoma skozi mesece in bo do konca leta zaživela v celoti. ❌ Takšno zavajanje ljudi je neodgovorno, pa tudi hinavsko, glede na to, da prihaja s strani nekdanjega ministra prav tiste vlade, ki je sistem dolgotrajne oskrbe uvedla s figo v žepu in brez zagotovljenega sistemskega financiranja.
ODGOVORI
6 6
Groucho Marx
20. 08. 2025 18.41
+3
Edino, kar je golobnjak zate naredil dobrega je, da se ga lahko zapohaš.
ODGOVORI
6 3
zibertmi
20. 08. 2025 19.01
-3
in tvoj rušidi je naredil ogromno negativnega za slovenijo in državljane slovenije.od manjka denarja od prodaje orožja ,do odprodaje državnih podjetij,tudi za splošno plovbo je kriv,ki jo je odprodal v času ko je imela celo dobiček,me je osebno oškodoval pri pokojnini za 90 evrov mesečno z svojim zujfom.da krajo denarja in človekovih pravic v času covit vladanja in kadrovanja na škodo javnih financ ne govorimo
ODGOVORI
2 5
zdravilozavse
20. 08. 2025 16.02
+13
Bolj bi se morali vprašati kje je po rani denar?????ZZZS ne ve, ne koliko ne kje je denar,pravijo obrnite se na min.za solidarno prihodnost,tam ne vedo ne kje ne koliko je bilo pobranega, obrnite se na ZZZS.Očitno ste vsi tako bogati,da vas niti ne zanima komu in koliko denarja boste dali.🤔🤔🤔
ODGOVORI
13 0
oježeš
20. 08. 2025 16.28
+3
Predvsem pa zakaj. Verjamem, da so družine, katerim je treba pomagati, je pa veliko neupravičenih priseskov na javni denar. In te je treba umakniti od javnega denarja.
ODGOVORI
4 1
Gamser
20. 08. 2025 16.01
+10
Volite jih še enkrat . Sramota za državljane Republike Slovenije - govorim samo o slovencih. Veliko dela nas čaka, da izkoreninimo te ki nam kradejo denar, slovenci pa trpimo. Sami smo si krivi, saj dopuščamo, da se nas tako obravnava.
ODGOVORI
11 1
prince of persia
20. 08. 2025 15.59
+8
Lažnivi palomarji!
ODGOVORI
8 0
Po možganski kapi
20. 08. 2025 15.56
-5
Velika večina Slovencev je srečnih
ODGOVORI
1 6
