Iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo nekaj nad 44 milijonov evrov

Je vlada Roberta Goloba zavajala državljane, ko je napovedovala, da bomo prispevek za dolgotrajno oskrbo plačevali v višini enega odstoka od bruto plače? Na obračunskih listih za julijsko plačo se je namreč izkazalo, da so nekateri prispevali več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta. Na posebni račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo doslej nabralo nekaj več kot 44 milijonov evrov, so sporočili iz zavoda. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo namenjena izključno za uveljavitev pravic, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi, so izpostavili na zavodu.

Prispevki za dolgotrajno oskrbo se plačujejo na isti prehodni davčni podračun kot prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje in za katere evidenco v celoti vodi Finančna uprava RS (Furs). Od 1. julija, ko je postalo obvezno plačevanje prispevka, do danes, ko so morali vsi delodajalci že izplačati julijske plače, s tem pa je bil od plač obračunan tudi prispevek, se je zbralo 44.105.701,05 evra. Zakon o dolgotrajni oskrbi je določil obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo od 1. julija tako za delavce in delodajalce kot za upokojence. Zakon določa za upokojence višino prispevka v znesku enega odstotka neto pokojnine, za delavce in delodajalce pa v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Iz prvih prispevkov za dolgotrajno oskrbo se je doslej nabralo nekaj več kot 44 milijonov evrov

Ob tem so na zavodu v izogib zmedi pojasnili, da se zaposlenim prispevek za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo plačuje na enak način in po enakem postopku, kot se plačujejo ostali prispevki za socialno varnost, kar pomeni, da po en odstotek plačata tako delavec kot delodajalec, pri čemer se prispevek obračuna od izplačanega dohodka. Hkrati opozarjajo, da bruto plača (bruto I), ki je navedena v pogodbi o zaposlitvi, ni nujno enaka bruto plači, ki je obračunana za določen mesec in je razvidna iz plačilne liste. Znesek bruto plače na plačilni listi je lahko višji od bruto I plače v pogodbi o zaposlitvi, npr. zaradi postopnega dvigovanja plače, dodatka na delovno dobo in drugih dodatkov ali večje delovne obveznosti za določen mesec. Furs je pri oddaji REK-obrazca, na katerem delodajalec prikaže izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja in obračuna prispevke, v sistem eDavki vgradil kontrole glede obračuna prispevka za dolgotrajno oskrbo v višini po enega odstotka v breme delojemalca in v breme delodajalca, od prikazane osnove. Če bi izplačevalec dohodka prikazal napačen obračun prispevka za dolgotrajno oskrbo, REK obrazca ne bi mogel oddati in bi se mu izpisalo opozorilo, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo napačno obračunan in mora napako odpraviti, so še navedli na zavodu. Glede na ocene ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v blagajni za dolgotrajno oskrbo, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, skupno zbralo nekaj manj kot 258 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa nekaj manj kot 650 milijonov evrov.

Zakaj nekateri prispevajo več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta?

Ministrstvo, pristojno za nov prispevek, je v komunikaciji nenehno poudarjalo le, da se bo prispevek za dolgotrajno oskrbo odtegnil od plače, ne da bi pojasnilo dejansko osnovo za izračun. Zato so bili mnogi zaposleni presenečeni, ker so njihove plačilne liste pokazale višje odtegljaje od pričakovanih.