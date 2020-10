Iz recikliranih ribiških mrež izdelujejo iskalnik ključev

V oceanih in morjih vsako leto pristane okoli 640.000 ton zavrženih ribiških mrež. Te predstavljajo približno desetino plastičnih odpadkov v oceanih in povzročijo poškodbe in smrti več kot 100.000 morskih živali na leto. Vse več podjetij se zato odloča, da morske odpadke predela v nove izdelke. Tako je tudi slovensko podjetje iz recikliranih ribiških mrež izdelalo pametni obesek za ključe.

Okoli osem milijonov ton novih plastičnih odpadkov vsako leto odvržemo v svetovne oceane in morja. Ena večjih onesnaževalk morja in oceanov je ribiška dejavnost, saj ribiška oprema (predvsem odvržene ali izgubljene ribiške mreže) predstavljajo kar desetino plastičnih odpadkov v oceanih. Poročilo Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) je ugotovilo, da v svetovnih vodah pristane okoli 640.000 ton zavrženih ribiških mrež vsako leto. To je približno toliko kot 50.000 dvonadstropnih avtobusov. Odpadna plastika iz oceanov in morij pa je lahko vir surovin za nove izdelke.

icon-expand FOTO: Chipolo icon-chevron-left icon-chevron-right

Kar nekaj podjetij po svetu se ukvarja z odstranjevanjem plastičnih odpadkov iz morja in z njihovo predelavo. S pomočjo enega takšnih dobaviteljev reciklirane plastike iz oceanov Oceanworks je tudi slovensko podjetje Chipolo začelo svoje pametne obeske za ključe izdelovati iz predelanih ribiških mrež in vrvi, ki so bile prestrežene v priobalnih območjih in predelane v plastična zrnca. Iz takšne plastike so namreč izdelali ohišje pametnega iskalnika ključev. S tem želijo pomagati pri reševanju problematike odpadne plastike v oceanih. "Chipolo želi s posebno izdajo Ocean Edition opozoriti na naraščajoč problem odpadne plastike v oceanih ter neposredno pomagati pri čiščenju morja. Plastično ogrodje Ocean Edition Chipola je zato narejeno iz zavrženih ribiških mrež, ki zaradi svoje sestave in oblike predstavljajo večji del problema s plastiko v oceanih. Prosto plavajoče ribiške mreže namreč ogrožajo morsko življenje, hkrati pa se z razgradnjo spreminjajo v mikroplastiko, ki postane hrana morskih živali," so sporočili iz slovenskega podjetja, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na področju iskalnikov predmetov. "Iz Chipola so k nam prišli z vizijo in odločnostjo, da bodo dali na tržišče različico njihovega produkta, ki bo prijazna do oceanov. Naša ekipa je bila navdušena nad njihovo željo in zagnanostjo, saj so kljub izzivom pri proizvodnji produkta iz reciklirane plastike, s katerimi se soočajo vsa podjetja, samo v nekaj mesecih zasnovali Ocean Edition," je dejal Rob Ianelli, ustanovitelj in direktor podjetja Oceanworks.

icon-expand Chipolo iz odpadnih ribiških mrež FOTO: Chipolo

V podjetju pa so se odločili, da še dodatno prispevajo k čistejšim oceanom, saj bodo od vsakega prodanega obeska en evro namenili neprofitni organizaciji Oceanic Global. Kako pereč je problem plastike v oceanih, kažejo izračuni, da bo s takšnim tempom odlaganja plastike v oceane čez tri desetletja v morju več plastike kot rib. "Biti prijazen do okolja je ena izmed vrednot, ki je v našem podjetju bila vedno zelo pomembna. Vedno smo iskali rešitve, ki bi bile najbolj optimalne, tudi kar se tiče skrbi za okolje, seveda pa smo pri tem morali zadovoljiti tudi potrebe naših uporabnikov. Ponosni smo, da nam je kljub številnim izzivom pri prehodu iz "navadne" plastike v reciklirano uspelo lansirati produkt, ki po kakovosti ni prav nič slabši od originala. Zagotovo bo v prihodnje trajnost eden izmed pomembnih dejavnikov, za katerega si bomo prizadevali pri snovanju prihajajočih produktov," je poudaril Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor Chipola.

icon-expand Gre za eno najbolj priznanih svetovnih znamk za iskalnike predmetov. FOTO: Chipolo