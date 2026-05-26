Iz romskih naselij znova odmevajo streli

Posnetek brutalnega pretepa skupine mladostnikov, ki naj bi že dlje časa ustrahovala po ulicah Novega mesta in v kateri naj ne bi bilo Romov, je po besedah policistov nastal že lani. Stekla je preiskava, ugotovili so, da gre za mladoletne nasilneže.

"Dogodek se je zgodil, tega nismo mogli preprečiti. Posebna pozornost pa je šla temu, ali je tukaj kaj več ... ali je kakšno ozadje, ali se bo to nasilje stopnjevalo ali se bo ponavljalo, očitno se ni. Tukaj smo uspeli," pravi direktor PU Novo mesto Bor Jeglič.

Skupina mladih, ki so se družili pred šolskim poslopjem, pa je prejšnji mesec napadla hišnika Osnovne šole Drska; ta jih je prosil, naj utišajo glasbo in pospravijo za seboj.

Ali za napadom stoji ista tolpa, še ni jasno, posnetek pa smo predvajali tudi nekdanjemu romskemu svetniku. "To je že nekako nasilno in tega jaz svojim mladoletnim vnukom ne bi pokazal in tukaj niso Romi," pravi Zoran Grm.