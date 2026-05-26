Iz romskih naselij znova odmevajo streli

Posnetek brutalnega pretepa skupine mladostnikov, ki naj bi že dlje časa ustrahovala po ulicah Novega mesta in v kateri naj ne bi bilo Romov, je po besedah policistov nastal že lani. Stekla je preiskava, ugotovili so, da gre za mladoletne nasilneže.
"Dogodek se je zgodil, tega nismo mogli preprečiti. Posebna pozornost pa je šla temu, ali je tukaj kaj več ... ali je kakšno ozadje, ali se bo to nasilje stopnjevalo ali se bo ponavljalo, očitno se ni. Tukaj smo uspeli," pravi direktor PU Novo mesto Bor Jeglič.
Skupina mladih, ki so se družili pred šolskim poslopjem, pa je prejšnji mesec napadla hišnika Osnovne šole Drska; ta jih je prosil, naj utišajo glasbo in pospravijo za seboj.
Ali za napadom stoji ista tolpa, še ni jasno, posnetek pa smo predvajali tudi nekdanjemu romskemu svetniku. "To je že nekako nasilno in tega jaz svojim mladoletnim vnukom ne bi pokazal in tukaj niso Romi," pravi Zoran Grm.
Streljanje v zrak
Se pa iz romskih naselij ponovno vse pogosteje slišijo streli, ki vznemirjajo prebivalce jugovzhodne Slovenije.
"V roku 14 dni je bilo v naši okolici streljano v zrak vsaj trikrat. Tako da te kugle letijo po zraku, tako da nas skrbi za varnost seveda," pove Tonček Trbanc, kmetovalec iz Šentjerneja.
"Tukaj gre za pravo avtomatsko orožje, po vsej verjetnosti. Dokazov za to sicer nismo našli, nismo našli mesta streljanja, tako da bi lahko to potrdili," razloži Jeglič.
Prebivalci vsakič pokličejo policijo, a še preden ta pride, pripoveduje Trbanc, storilci orožje skrijejo. Pred dnevi je izstreljena krogla prebila streho avtomobila, lastnik nam je posredoval fotografije metka, a želi zaradi varnosti ostati anonimen.
"Zdaj po informacijah o tem zadnjem dogodku, ko je prebil metek streho avtomobila, je metek letel iz naselja Mihovica, tukaj kilometer zračne razdalje stran, in je letel v industrijsko cono Šentjernej, se pravi tole je skupna dolžina 2 kilometra zračne linije," pove Trbanc.
Podatki novomeške policije sicer kažejo, da se je stopnja kriminalitete po sprejemu Šutarjevega zakona precej znižala, uspešno preiščejo 60 odstotkov kaznivih dejanj. Romska skupnost od nove vlade pričakuje preimenovanje zakona, saj da je vse več diskriminacije, prebivalci pa opozarjajo, da je izrečena kazen za povzročitev smrti Aleša Šutarja prenizka.
Podobno je prepričan tudi župan Gregor Macedoni, ki poudarja, da bo reševanje romske problematike uspešno šele takrat, ko bodo pristojni dosledno izvajali ukrepe in bodo pred zakonom resnično vsi enaki.