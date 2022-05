Iz Šaleške doline bo spet vozil Bicikel bus proti Logarski dolini

Na ta način želijo omenjene občine zagotoviti možnost dostopa do Logarske doline brez osebnega vozila in s tem zmanjšati količino pločevine na omenjenem območju. Bicikel bus bo letos vozil junija, julija in avgusta ob vikendih in praznikih dvakrat dnevno.

Strošek za Bicikel bus z odšteto državno subvencijo znaša za vse tri mesece skupaj 9130 evrov. Strošek si v enakih deležih delijo vse tri občine.

Lani je bil prevoz z Bicikel busom, 30-sedežnim avtobusom s prikolico za prevoz koles proti Logarski dolini, organiziran prvič. Namenjen je tako izletnikom brez kolesa kot kolesarjem.

Z organiziranim javnim prevozom so želele omenjene občine zagotoviti možnost dostopa do Zgornje Savinjske in Logarske doline brez osebnega vozila in s tem zmanjšati prometni pritisk na omenjeni območji. Hkrati tak prevoz ponuja udobno izkušnjo izleta brez stresne vožnje v avtomobilu in z manjšim ogljičnim odtisom ter spodbuja k aktivnemu odkrivanju narave.

Cena prevoza je odvisna od dolžine vožnje, prevoz kolesa je brezplačen, rezervacija vozovnic pa ni možna.