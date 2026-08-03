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Slovenija

Iz SD izstopil Franc Trček

Ljubljana, 03. 08. 2026 18.45 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
STA Ne.M.
Franc Trček

Iz stranke Socialnih demokratov je izstopil nekdanji poslanec Franc Trček, ki je bil v DZ dvakrat izvoljen na listi Levice, leta 2020 pa je prestopil v SD. Na letošnjih volitvah ni kandidiral, v izstopni izjavi pa je zapisal, da so "razhajanja v razumevanju politične odgovornosti in prihodnje usmeritve prevelika", poroča časnik Večer.

Nekdanji poslanec, ki je bil tudi član predsedstva SD, je po poročanju Večera v izstopni izjavi zapisal, da je napočil čas, da "nekatera poglavja zaključimo zato, da ostanejo zvesta svojemu prvotnemu smislu".

"Prav tako je v političnem prostoru vse manj prostora za poglobljeno vsebinsko razpravo in dolgoročnejše razvojne premisleke, zato se umikam iz strankarskega političnega delovanja. Socialnim demokratom želim uspešno nadaljnje delo," je še dodal.

Franc Trček
Franc Trček
FOTO: Miro Majcen

Ob tem bo ostal zaposlen na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kjer se je zaposlil v mandatu ministra Aleksandra Jevška (SD). Kot je navedel za Večer, bo "ostal kot kritični opazovalec politik in družbenega dogajanja".

Trček je bil sicer za STA nedosegljiv, so pa Trčkov izstop za STA potrdili v stranki SD. "Njegovo odločitev spoštujemo in se mu zahvaljujejo za njegovo dosedanje delo in prispevek ter mu želimo vse dobro na nadaljnji poti," so ob tem zapisali.

SD so v zadnjem obdobju med drugim zapustili nekdanja ministrica Anja Kopač, bivša evropska poslanka Mojca Kleva ter nekdanji poslanec in član predsedstva Jan Škoberne.

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KOMENTARJI18

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03. 08. 2026 20.00
Samo ven iz te leve greznice kakor te noge nesejo in nikoli več nazaj.
Odgovori
0 0
Mir na svetu
03. 08. 2026 19.51
Ja ljudje dragi, kaj ste zopet grdo govorili čez predsednico , da so z urada predsednika republike urgirali in se ne sme komentarjev brati oziroma pisati?? Ajajaj kakšni ste????
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
03. 08. 2026 19.43
Prestopnike sem vedno in vedno bom preziral
Odgovori
0 0
vlahov
03. 08. 2026 19.41
Socializem je umoril 100 mio ljudi. Tovariš pa ni nič kriv.
Odgovori
+0
2 2
brabusednet
03. 08. 2026 19.40
Pa saj je samo cvilu,kot bolan kuža.Kam se bo sedaj ugural levičar.
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
03. 08. 2026 19.39
Kdo je to?
Odgovori
+3
3 0
LEVI HUMUS
03. 08. 2026 19.38
Pametni zapuščajo norce
Odgovori
+2
3 1
kala 09
03. 08. 2026 19.32
Ladja se potaplja.
Odgovori
+7
7 0
BARABIN123
03. 08. 2026 19.28
Meni je bil pa všeč. Je znal povedati stvari. Mislim, da ni bil lažnivec in manipulator kakor gledamo danes
Odgovori
+3
5 2
boslo
03. 08. 2026 19.40
Kater politik ni lažnivec in manipulator?
Odgovori
+1
1 0
FlatyEric
03. 08. 2026 19.20
Kam pa bo šel zdaj trčeni Trček? Bo jokal nazaj v Levico?
Odgovori
-1
6 7
Brus1234
03. 08. 2026 19.32
Gotovo je eno, ne bo šel v SDS.
Odgovori
+0
1 1
zavetnik
03. 08. 2026 19.35
Škoda da na tak način opisuješ sebe res se mi smiliš
Odgovori
-2
0 2
Senzor
03. 08. 2026 19.17
Naveličal se je srati v levem sekretu
Odgovori
-1
7 8
dron
03. 08. 2026 19.39
A je prijetno srati iz strehe v prazni bazen?
Odgovori
+0
1 1
Coach iz kav?a
03. 08. 2026 19.04
A to je od starga Trčka sin. Res ste talenti. Če nimate kaj bolj pametnega / tega itak ni / ne dajajte nepomembnih prispevkov. Folk +se res zanima
Odgovori
+5
8 3
Bbcc123
03. 08. 2026 18.58
Trčen je dovolj za SDS.
Odgovori
-12
3 15
Antena
03. 08. 2026 18.56
Končno
Odgovori
+2
5 3
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