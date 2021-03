Iz stranke DeSUS izstopil Uroš Prikl

Po odstopu Karla Erjavca z mesta predsednika Desusa in izstopa Jurija Lepa iz poslanske skupine iste stranke, se je za izstop odločil tudi Uroš Prikl, nekdanji poslanec in državni sekretar upokojenske stranke. Pravi, da to ni več njegova stranka in ne želi biti njen član.

"Podpisani Uroš Prikl izstopam iz stranke DeSUS,"je kratko in jedrnato v odstopni izjavi zapisal Uroš Prikl, nekdanji poslanec stranke upokojencev, bil pa je tudi predlagan za državnega sekretarja v kabinetu nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja, a je njegovo imenovanje po takratnem poročanju medijev blokiral premier Janez Janša. Spomnimo, po tem, ko je Karl Erjavecpo dobrih treh mesecih svojega petega mandata odstopil s čela DeSUS-a, je poslanec Jurij Lepnapovedal izstop iz poslanske skupine iste stranke. Med razlogi je navedel neusklajenost stranke, ki je zapustila vlado Janeza Janše, in poslanske skupine. Lep napovedal izstop iz poslanske skupine DeSUS