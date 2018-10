Iz Štude pri Domžalah odpeljali še zadnje bale z odpadki

Na zemljišču, kjer so se kopičili odpadki, so se ob tej priložnosti zbrali vodja civilne iniciative Borut Ernestl, številni aktivisti ter domžalska župan in podžupanja Toni Dragar in Renata Kosec. Slednja sta namreč aktivno sodelovala pri prizadevanjih, ki so vodila v prepoved odlaganja in skladiščenja bal z odpadki in njihovega odvoza z območja,, poroča spletni portal Domžalec.si.

Župan Dragar je ob tem dejal, da takšni odpadki v Študo ne sodijo. "Stopili smo skupaj in to, kar danes vidite, je rezultat našega prizadevanja", je povedal in se zahvalil civilni iniciativi v Študi. "Če bomo delali z roko v roki, lahko zmagamo še kdaj," je dodal.