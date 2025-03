Kako spimo Slovenci? Naspanih le 62 odstotkov odraslih

Ob svetovnem dnevu spanja, ki je ključno za telesno in duševno zdravje v vseh življenjskih obdobjih, strokovnjaki opozarjajo, da Slovenci vse slabše spimo.

Vse več otrok, mladih in starejših namreč trpi zaradi nespečnosti in slabega spanca, kar resno ogroža zdravje. A kljub njegovi pomembnosti poznamo kar 90 različnih motenj spanja, ki prizadenejo med 10 in 30 odstotkov otrok in odraslih.

Kaj pravijo številke?

Podatki kažejo, da je spanec Slovencev tako po dolžini kot tudi kakovosti zelo slab. Le 62 odstotkov odraslih namreč spi skladno s priporočili, so pojasnili strokovnjaki. "S čimer govorim, da naj bi odrasli med 18 in 64 letom spali približno 7 do 9 ur spanja dnevno, v največjem deležu glede na njihove potrebe in starejši od 65 let vsaj 7 do 8 ur nočnega spanja," je razložila Brigita Zupančič Tisovec z NIJZ.

Dodaja, da so še bolj neprespani mladostniki, stari med 15 in 17 let.

"Ti podatki kažejo, da samo ena petina otrok spi skladno s priporočili za njihovo starost. Torej štirje od petih otrok ne spi dovolj, starih 15 do 17 let, so kronično ne naspani in svojo mladost preživljajo na tak način," še pojasnjuje.