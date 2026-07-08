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Slovenija

V Svobodi svarijo: 'Ne gre za pokojnine, ampak za prevzem nadzora'

Ljubljana, 08. 07. 2026 12.29 pred 1 uro 2 min branja 32

Avtor:
STA
Upokojenca

Bistvo predlagane ustanovitve nacionalnega demografskega sklada ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, ampak v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in ga ima zdaj v upravljanju SDH, je v izjavi v DZ dejal poslanec Svobode Andrej Klemenc. V stranki vladnim načrtom nasprotujejo.

Vlada je po zaključku medresorskega usklajevanja v torek javno objavila osnutek predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu in ga dala v dvotedensko javno obravnavo.

Predlagan je prenos praktično vseh državnih naložb na novoustanovljeno družbo Nacionalni demografski sklad, ki bo nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH) in s pripojitvijo Kapitalske družbe in DSU. Del letnih prihodkov od upravljanja tega premoženja naj bi sklad namenil za pokojninsko blagajno, del pa bi bil namenjen za reinvestiranje in plemenitenje premoženja sklada.

Po besedah ministra za finance Andreja Širclja je cilj nacionalnega demografskega sklada z boljšim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo tudi, da bo upravljanje sklada profesionalno in neodvisno.

Preberi še Šircelj: Nacionalni demografski sklad za varnejši pokojninski sistem

A drugače na to gledajo v največji opozicijski stranki. Poslanec Svobode Klemenc je tako danes novinarjem v DZ povedal, da bistvo predlagane ustanovitve nacionalnega demografskega sklada ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, ampak v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in ga ima zdaj SDH zgolj v upravljanju, dividende pa nakazuje v proračun.

V Svobodi po Klemenčevih besedah opozarjajo na "realno možnost, da je morda glavni cilj tega zakona ustvariti mehanizem, ki bo olajšal razprodajo najdonosnejših in najbolj dragocenih državnih podjetij, ne da bi bila za to potrebna kakšna posebna soglasja".

Ob tem je izpostavil predvideni način oblikovanja nadzornega sveta sklada. Pet članov s petletnim mandatom bo po osnutku zakonskega predloga imenovala vlada, štiri pa državni zbor, in sicer tri na predlog poslanskih skupin in enega na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije.

Nadzorni svet, ki bo imenoval in nadziral upravo, bo tako po Klemenčevih besedah pod neposrednim nadzorom vsakokratne politike. V zakonskem osnutku je ob tem predvideno, da bo vlada najpozneje v 15 dneh od uveljavitve zakona imenovala tudi začasne člane uprave sklada.

Slovenski državni holding
Slovenski državni holding
FOTO: Damjan Žibert

Obenem je Klemenc glede trditev, da je cilj ustanovitve sklada primarno doseči koristi za sedanje in prihodnje upokojence, dejal, da je lani npr. SDH v državni proračun nakazal za okoli pol milijarde evrov prejetih dividend, medtem ko je proračunski transfer v pokojninsko blagajno znašal okoli 1,5 milijarde evrov. Po novem bi sklad del prihodkov od upravljanja neposredno nakazoval v pokojninsko blagajno, a tega denarja po Klemenčevi oceni ne bo nič bistveno več. Za upokojence dejansko ostane vse isto, je še dejal.

V največji opozicijski stranki tako vladnim načrtom za ustanovitev nacionalnega demografskega sklada nasprotujejo.

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KOMENTARJI32

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Ljubljancanka
08. 07. 2026 14.07
Noro kako zavajujoc naslov 🤡
Odgovori
0 0
JazAliTi
08. 07. 2026 13.56
Enako velja za odstop Mijiča. Ne gre se za njega, ampak za uničenje njegove stranke.
Odgovori
+1
2 1
Biba leze biba gre
08. 07. 2026 13.54
To je odlična ideja. Ista zadeva zelo dobro deluje na Hrvaškem. Zato lahko kupujejo slovenska podjetja. In gre vse v pokojninski sklad. Slovenska podjetja, ki so pod hrvaškim lastništvom. Zadaj stoji hrvaški pokojninski sklad. Vse kar slovenski potrošnik kupi. Gre hrvaškemu upokojencu za njegov račun. Zato naj Slovenija naredi isto zadevo. Samo nepismeni ne poznajo logike in takoj vse zavrnejo.
Odgovori
+3
4 1
Majzelj
08. 07. 2026 13.53
Ne gre za Slovenijo, gre za Svobodo.....
Odgovori
+4
4 0
Dolenjc5
08. 07. 2026 13.50
Kako kako je težko se sprijazniti da nisi več na oblasti in da nimaš roke nad denarjem za nevladnike režimske medije in za svojo korist. Treba bo to pozabit in se sprijaznit z dejstvom da je to trajalo 4 leta in nikoli več
Odgovori
+4
4 0
Con-vid 1984
08. 07. 2026 13.43
Novi obraz, po poti prejšnjih novih obrazov......
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
08. 07. 2026 13.40
Zopet bodo praznili pokojninsko blagajno,pa se sami ste va volili. Madona da upokojence nic ne izuci. 35 let je jansa v vladi pa vas je ze obral,da bi vam dal kako bozcnico pa niti nikoli ni predlagal. Uzivajte z tako kradi vlado.
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-6
3 9
YouRangMyLord
08. 07. 2026 13.40
Pa kaj se napenja sedaj Svoboda in njen predsednik Robert Golob, ki nikakor ne zmore ukrotiti svojega ranjenega ega - 4 leta so kaviarjevali, plenili in basali, se nameščali na stolčke in uslugovali en drugemu. So poskrbeli za upokojence, za poštene dodatke v primerjavi z dvigom plač ostalim ?
Odgovori
+9
11 2
NeXadileC
08. 07. 2026 13.36
Mi ne znamo na dolge proge, in to nas najbolj tepe. Celo zgodovino zanikamo ali pozabljamo, in vse začenjamo spet od začetka. Poglejte Zahod. Nancy Pelosi je leta 1992 napovedala zeleno UN Agendo 2021, ki je prerasla v Agendo 2030, in še gre naprej. Med tem so se zamenjale vlade in vlade...
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
08. 07. 2026 13.30
Kaj? Alj nova vlada morda ukinja pokojnine? Obljubljali so prav nasprotno.
Odgovori
+0
5 5
tron3
08. 07. 2026 13.21
Torej Borči je imel prav pred leti ko je izjavil da denarja niti za pokojnine ne bo!!!
Odgovori
+7
7 0
Nidami
08. 07. 2026 13.19
Gospod Klemenc in gospod Sajovic mislita na vse.
Odgovori
-7
0 7
Castrum
08. 07. 2026 13.18
Glejte, edina logika je, da je celotno premoženje države na enem kontu in pod eno komando. Kako se pa potem s tem upravlja, je pa naloga resne države
Odgovori
+9
12 3
Japa Jade
08. 07. 2026 13.40
Stevanovič, Logar, Vrtovec, sami resni ljudje
Odgovori
-4
3 7
Japa Jade
08. 07. 2026 13.17
Ob prevari, ki jo pripravljajo, je potrebno obvezno uporabiti besedo pokojnina, pa upokojenci, evo, pa je 300.000 srečnih volilcev takoj tukaj.
Odgovori
-6
4 10
Japa Jade
08. 07. 2026 13.15
Če to predlaga JJ je najprej tu korist za njega in njemu podobne. Potem pa kot v primeru te njihove famozne intervencijske košarice, 4.78 EUR na mesec. Pa koga vi tu farbate.
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-9
3 12
JApajaDAja
08. 07. 2026 13.14
kakšna panika "kaj vse bo" ....kako pa je bilo zadnja 4 leta...pa nič panike v msm?
Odgovori
+15
16 1
stoinena
08. 07. 2026 13.09
še vsi skladi do danes so koristili samo ustanoviteljem, ki dobro služijo. vlagateljem nikoli.
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+5
7 2
metaloh
08. 07. 2026 13.06
Seveda je potrebno prevzeti in imeti nadzor nad miljardami...Do sedaj so to vSvobodi počeli kar tako v tri dni...jemalo se je ven za bonbončke in razne lumparije tistih ,ki so bili pri koritu...
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+12
14 2
mali.mato
08. 07. 2026 13.01
Pravilno je, da je vse državno gospodarstvo vodeno pod eno streho. Predvsem bolj rentabilno in manj možnosti za korupcijo.
Odgovori
+9
13 4
Misika1967
08. 07. 2026 13.42
Potem.pa svizec zavije cokolado. Najbolj bodo pusnili penzici.
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-4
2 6
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