Iz tropske Afrike se je vrnil čebelar

Ljudje so ga največkrat opazili med lovom na čebele, zato ima v mnogih jezikih s čebelami povezano ime. Poleg slovenskega (čebelar) tudi hrvaško (pčelarica), angleško (Bee-eater), nemško (Bienenfresser), slovaško (včelárik zlatý) ... Tudi pincetasto oblikovan kljun je prilagojen na lov letečih žuželk. Poleg že omenjenih čebel (predvsem največje – čmrlje) lovi tudi kačje pastirje, metulje, škržate, hrošče, kobilice, pojasnjujejo v Javnem zavodu Kozjanski park.

Zadnje dni aprila, letos med velikonočnimi prazniki, se iz tropske Afrike vrne naša najbolj pisana vrsta ptic – čebelar.

"Čeprav je čebelar velikosti kosa ali škorca, se nam zaradi živo pisanega perja zdi večji. Običajno ne vidimo enega čebelarja, temveč manjšo jato – družabno so tako med selitvijo kot tudi v času gnezdenja. Njegov let je sestavljen iz jadranja z razprtimi perutmi in hitrega zamahovanja. V zraku so zelo spretni letalci – to je nujno, saj lovijo samo leteče žuželke," je zapisal Dušan Klenovšek.

Običajno ne vidimo enega čebelarja, temveč manjšo jato – družabno so tako med selitvijo kot tudi v času gnezdenja.

V preletu se ga te dni vidi ali še večkrat sliši marsikje, tudi v hribih, gnezdil pa bo le na nekaj lokacijah. Najstarejšo kontinuirano gnezdilno kolonijo v Sloveniji (od leta 1984) ima v Kozjanskem regijskem parku – v sedaj že nekaj let opuščenem peskokopu v naselju Župjek na obrobju Bizeljskega. "Kremenčev pesek je ravno dovolj trden, da lahko v vertikalne stene izkoplje do meter globok gnezdilni rov in se hkrati rov ne sesede. Jajca, gnezdeča samica in mladiči so tako varni pred večino plenilcev. Peščena stena omogoča gnezdenje, v neposredni bližini reka Sotla s številnimi travniki omogoča dovolj hrane za do 50 čebelarjevih družin. Sicer čebelar gnezdi v erozijskih stenah rečnih brežin, vendar primernih lokacij zaradi človeškega poseganja (utrditev brežin, regulacije) skoraj ni več," je še dodal Klenovšek.

Kremenčev pesek je ravno dovolj trden, da lahko v vertikalne stene izkoplje do meter globok gnezdilni rov in se hkrati rov ne sesede.

Zaradi atraktivnosti čebelarja in posledično velikega interesa po opazovanju in fotografiranju je okolica gnezdilne kolonije v peskokopu urejena za obiskovalce. Lesena opazovalnica jih "skrije" in naredi nemoteče, skozi odprtine opazovalnice pa lahko s pomočjo daljnogleda občudujejo v pogledih na pisane pernate zračne akrobate. Za fotografe, ki si želijo priti bliže pticam, ima Kozjanski park urejeno opazovalnico bliže gnezdilni steni. 20. maja bodo na gnezdišču v Župjeku izvedli tudi dan odprtih vrat, ko bo ves dan prisoten poznavalec čebelarjev.