Iz UKC Maribor odhaja sedem interventnih radiologov, tudi predstojnik

Direktor mariborske bolnišnice Vojko Flis je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič.
Poleg tega naj bi po besedah prvega moža UKC Maribor radiologi zahtevali tudi do deset razredov višje plače, pri čemer nekaterim od njih do najvišjega plačnega razreda manjka en razred, nekaterim pa bistveno več, a so zdaj takoj in vsi naenkrat po njegovih besedah želeli doseči plačni strop.
Če bi na njihove zahteve pristali, bi imeli ti zdravniki tri- do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov, je opozoril Flis. Kot je pojasnil, so se zdravniški kolegi že začeli upirati, zato na omenjena izsiljevanja niso mogli več pristati. Radiologi po njegovem mnenju tudi niso razumeli, da mora zahtevi, ki so jo pisno podali pred mesecem dni, zeleno luč prižgati ministrstvo za zdravje, piše Info360.
Po pisanju Večera naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo.
V UKC Maribor sicer ostaja več kot 32 radiologov, tudi mlajših specialistov, vendar je Flis za Večer priznal, da je odhod sedmerice velik strokovni udarec, zato bodo v času trimesečnega odpovednega roka prilagodili organizacijo dela. "Gre za zelo izkušene interventne radiologe. To je za ustanovo precejšnja izguba," je dejal. Pogajanj z njimi po Flisovih besedah ne bo več.
Časnik še navaja, da nekateri zaposleni v bolnišnici opozarjajo, da posledice odhoda interventnih radiologov ne bodo zgolj organizacijske, temveč lahko neposredno prizadenejo paciente. Interventni radiologi namreč sodelujejo pri obravnavi možganskih kapi, krvavitev, anevrizem in kritičnih ishemij.
V UKC Maribor so pojasnili, da se z vsemi specialisti po spremenjeni zdravstveni zakonodaji pogovarjajo o tem, kaj ta prinaša in kakšen vpliv ima na posamezne specialne veje medicine. Pogledi so lahko različni, a ustanova kljub temu išče sporazumne rešitve, so dodali.
Ob tem so zapisali, da ob nedavnih odpovedih interventnih radiologov niso mogli zadostiti njihovim pretiranim zahtevam, pa tudi sicer so ti že zdaj na vrhu plačilne lestvice v zavodu. Poskušali so najti skupni jezik, a trdijo, da zanje stvari tečejo prepočasi, so še dodali v UKC Maribor. Zagotovili so, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena.
