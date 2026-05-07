Slovenija

Iz UKC Maribor odhaja sedem interventnih radiologov, tudi predstojnik

07. 05. 2026 13.11 pred 44 minutami 2 min branja 68

Avtor:
STA D.L.
UKC Maribor

Sedem interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, vključno s predstojnikom oddelka Jernejem Lučevom, je podalo odpovedi delovnega razmerja, je prvi poročal portal Info360 in dodal, da naj bi bil vzrok za to odločitev neplačevanje stanja pripravljenosti. Odpovedi je potrdil direktor mariborske bolnišnice Vojko Flis.

Direktor UKC Maribor Vojko Flis
Direktor UKC Maribor Vojko Flis
FOTO: Bobo

Direktor mariborske bolnišnice Vojko Flis je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič.

Poleg tega naj bi po besedah prvega moža UKC Maribor radiologi zahtevali tudi do deset razredov višje plače, pri čemer nekaterim od njih do najvišjega plačnega razreda manjka en razred, nekaterim pa bistveno več, a so zdaj takoj in vsi naenkrat po njegovih besedah želeli doseči plačni strop.

Če bi na njihove zahteve pristali, bi imeli ti zdravniki tri- do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov, je opozoril Flis. Kot je pojasnil, so se zdravniški kolegi že začeli upirati, zato na omenjena izsiljevanja niso mogli več pristati. Radiologi po njegovem mnenju tudi niso razumeli, da mora zahtevi, ki so jo pisno podali pred mesecem dni, zeleno luč prižgati ministrstvo za zdravje, piše Info360.

Po pisanju Večera naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo.

UKC Maribor
UKC Maribor
FOTO: Bobo

V UKC Maribor sicer ostaja več kot 32 radiologov, tudi mlajših specialistov, vendar je Flis za Večer priznal, da je odhod sedmerice velik strokovni udarec, zato bodo v času trimesečnega odpovednega roka prilagodili organizacijo dela. "Gre za zelo izkušene interventne radiologe. To je za ustanovo precejšnja izguba," je dejal. Pogajanj z njimi po Flisovih besedah ne bo več.

Časnik še navaja, da nekateri zaposleni v bolnišnici opozarjajo, da posledice odhoda interventnih radiologov ne bodo zgolj organizacijske, temveč lahko neposredno prizadenejo paciente. Interventni radiologi namreč sodelujejo pri obravnavi možganskih kapi, krvavitev, anevrizem in kritičnih ishemij.

V UKC Maribor so pojasnili, da se z vsemi specialisti po spremenjeni zdravstveni zakonodaji pogovarjajo o tem, kaj ta prinaša in kakšen vpliv ima na posamezne specialne veje medicine. Pogledi so lahko različni, a ustanova kljub temu išče sporazumne rešitve, so dodali.

Ob tem so zapisali, da ob nedavnih odpovedih interventnih radiologov niso mogli zadostiti njihovim pretiranim zahtevam, pa tudi sicer so ti že zdaj na vrhu plačilne lestvice v zavodu. Poskušali so najti skupni jezik, a trdijo, da zanje stvari tečejo prepočasi, so še dodali v UKC Maribor. Zagotovili so, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena.

UKC Maribor interventna radiologija Vojko Flis zdravstvo odpovedi

KOMENTARJI68

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
07. 05. 2026 14.19
Pa bodo šli stran, paraziti, kot jim pravi golob.
Odgovori
0 0
Pajo_36
07. 05. 2026 14.19
Tipi delajo deset preiskav v javnem, popoldan pa 20 v zasebnem, pa še bi hotli met plače, večje kot sam predsednik vlade. Denar sledi pacientu, ja seveda, denar sledi tem voluharjem. In za to so krive vse vlade ever, najslabš je pa naredila JAnševa, ki je znatno se pufala in plačevala za nedelo dohtarje. Seveda delavcev niso, ker smo imeli 2021 100.000 brezposelnih. Nad ropanjem in požrtostjo dohtarjev so pa zgroženi dohtarji sami. No, da te vidim sedaj Osterc, k boš novi minister, kaj bo, to me pa res zanima. Ampak v ozadju je močan kapital in ameriški lobij, zakaj en AmCham daje priporočila slovenskemu zdravstvu, je pač jasno.
Odgovori
0 0
ptuj.si
07. 05. 2026 14.18
Povprečno letno v javno zdravstvo damo 6.000 eur, in kaj imamo od tega?
Odgovori
+1
1 0
suleol
07. 05. 2026 14.15
hahaha 10 razredov visje place te pa so, bojo dobil zdele na zavodu oz v avstriji ko se bojo po 3-4 ure vozil hor pa dol srecno
Odgovori
+2
3 1
suleol
07. 05. 2026 14.15
naj razkrijejo njihove prihodke z vsemi dodatki prvo
Odgovori
+1
2 1
boslo
07. 05. 2026 14.18
Zakaj bi jih morali razkrivat? Delajo tam kjer jim paše, kot ti
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
07. 05. 2026 14.15
FideSds
Odgovori
+2
4 2
LevoDesniPles
07. 05. 2026 14.14
ta požrešen in nečloveške razvajence na drog pred ustanovo in za vsak € z bičem ... da bi se jim tistih 10k na mesec v zadnjici zataknlo reveži
Odgovori
+2
4 2
Priap
07. 05. 2026 14.12
Ni problema sploh. Če nisi zadovoljen pač greš...V čem je problem? Na britofu je nadomestljivih koliko hočeš. Pa srečno radiologi...
Odgovori
+1
1 0
MarkoJur
07. 05. 2026 14.11
Takole levičarji ''krepijo'' javno zdravstvo, na kar so na vse pretege ponosni!!!
Odgovori
-5
3 8
Desniprepad
07. 05. 2026 14.14
Si upajo ker sem jim že janša dobrika s svojo privat kliniko ki jo bosta ustanovila z Urško
Odgovori
+2
4 2
boslo
07. 05. 2026 14.18
Avstralske nima več?
Odgovori
0 0
deny-p
07. 05. 2026 14.09
No super, bomo imeli še samo zasebno, vendar javno bomo kljubtemu plačevali.....
Odgovori
+6
6 0
Desniprepad
07. 05. 2026 14.18
Ne naredili bomo tako da ZZZS pošlje bolnike v tujino pa naj gredo še zdravniki taja če jim paše. pa za vso izobraževanje in ostale stroške specializacij in ostale naj še prej izplačajo. Vsak cca 500000- 1000000€. Bomo že katerega drugega dobili za tak denar.
Odgovori
0 0
Perovskia
07. 05. 2026 14.06
Golobovi ukrepi delujejo bravo lavnuharji.
Odgovori
-2
5 7
KarelP
07. 05. 2026 14.06
Tako to ko bolnišnice vodijo preverjeni partijski aparatčiki
Odgovori
+5
5 0
Naiskreni
07. 05. 2026 14.06
medtem se nam doktorji utapljajo na meji s hrt.. 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
stoinena
07. 05. 2026 14.04
kaj rabiš državo, če nimaš zdravnikov. da te pošlje v vojno? bedno res. zrihtajte zdravnike drugače lahko gre vsa politika domov, ker očitno ne razumete kaj je vaše delo.
Odgovori
+1
2 1
Castrum
07. 05. 2026 14.03
Ne vem, če sem Vam že povedal, ampsk - Cel svet nam zavida!
Odgovori
+2
10 8
klop12
07. 05. 2026 14.07
se te ne opazi, ker si stalnica negativnosti
Odgovori
+4
8 4
Castrum
07. 05. 2026 14.02
Golobovanje je sprožilo inkvizicijsko agresijo proti podjetnikom, obrtnikom, espejem, zdravnikom....Škoda je neizmerljiva! Slovenija zaradi tega tone, prehitevajo nas vsi. Čas je za poslovno slovo......Cel svet nam zavida!
Odgovori
+1
11 10
Perovskia
07. 05. 2026 14.07
Tudi Semolic bo podalsu. Ne gre v penzijo da bo mesal drek
Odgovori
+7
7 0
Desniprepad
07. 05. 2026 14.20
Je če pa bo imel poleg pezije še plačo celo zraven zakaj pa ne če tako bodoča vlada obljublja-
Odgovori
0 0
Endless
07. 05. 2026 14.02
Sicer nisem veren, ampak če bo šlo tako naprej nam bo preostala samo še molitev
Odgovori
+12
12 0
Feraltribune
07. 05. 2026 14.01
Radiologi bijejo svoje zadnje bitke. Vedo da poklic izginja ker ga bo v roku 10 let nadomestila umetna inteligenca (pri branju MR, RTG in ostalih slik je neznotljiva). Radiologi, uživajte torej dokler śe lahko kajti za vogalom je że AI ki dela zastonj.
Odgovori
+7
11 4
nelevnedesen
07. 05. 2026 14.16
Ne piši da je nezmotljiva ker je zelo zmotljiva. Morda ne pri zlomih, ampak za ct in mri preiskave pa je še zelo daleč od nezmotljivosti.
Odgovori
+0
1 1
boslo
07. 05. 2026 14.20
Zastonj se še pes ne po...čije
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
07. 05. 2026 14.00
Vsaka medalja ima dve strani
Odgovori
+4
4 0
Kstane
07. 05. 2026 13.59
Zdravniki imajo prav in se borijo za pravo stvar! Vsi ostali pa bomo tudi nekega dne ugotovili isto resnico in to je ,da delamo za denar.Življenje je prekratko,da bi ga zapravljali za umazano ideologijo..
Odgovori
+9
10 1
Anion6anion
07. 05. 2026 13.58
Pohlep brez meja.
Odgovori
+0
6 6
