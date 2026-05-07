Iz UKC Maribor odhaja sedem interventnih radiologov, tudi predstojnik

Direktor mariborske bolnišnice Vojko Flis je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič.

Poleg tega naj bi po besedah prvega moža UKC Maribor radiologi zahtevali tudi do deset razredov višje plače, pri čemer nekaterim od njih do najvišjega plačnega razreda manjka en razred, nekaterim pa bistveno več, a so zdaj takoj in vsi naenkrat po njegovih besedah želeli doseči plačni strop.

Če bi na njihove zahteve pristali, bi imeli ti zdravniki tri- do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov, je opozoril Flis. Kot je pojasnil, so se zdravniški kolegi že začeli upirati, zato na omenjena izsiljevanja niso mogli več pristati. Radiologi po njegovem mnenju tudi niso razumeli, da mora zahtevi, ki so jo pisno podali pred mesecem dni, zeleno luč prižgati ministrstvo za zdravje, piše Info360.

Po pisanju Večera naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo.