Iz ust morilca: 'Leglo slabega je vedno v laži'

Ob zadnjem obisku našega največjega zapora na Dobu je med ogledom odprtega oddelka mojo pozornost pritegnil obsojenec, oblečen v klasično rjavo zaporniško uniformo, ki pa je v eni roki nosil metlo, v drugi pa vedro s pripomočki za čiščenje. Zanimalo me je, čemu ta oprava, in prijazno se je ustavil, ko sem ga vprašala, ali ima minuto. Povedal je, da je v odprtem režimu zapora, ker da je pretekla leta upošteval vsa pravila, pridno izpolnjeval osebni načrt.

Ker je za izpolnitev slednjega treba tudi delati (izvzeti so bolni ali delovno nesposobni, ki pa lahko sodelujejo v delovni terapiji), tudi sam dela. Zdaj kot čistilec. (Vsaj na prvi vtis) prijazen gospod že nekoliko v letih, za katerega bi pomislila, da je morda koga ogoljufal, se zapletel v kakšno manjšo nečednost, me je z odgovorom na vprašanje, zakaj je v zaporu, močno presenetil. "Krvni delikt, ubil sem moškega. Saj nisem hotel, resda sem imel za pasom pištolo, a imel jo je tudi on. Stala sva si zelo blizu, morda en meter narazen, in sprožil sem ..." na kratko opiše, zakaj je že 10 let za zapahi. Pred slovesom ob najinem kratkem srečanju pa mi je dal tudi svoj poduk. "Veste, gospa, v življenju se lahko hitro kaj zaplete ali narobe obrne. In vedite – vrata bolnišnic in zaporov so vedno odprta," nato pa odšel naprej po svojih delovnih opravkih.

icon-expand FOTO: Sara Volčič icon-chevron-left icon-chevron-right

V minulem letu sem obiskala skoraj vse slovenske zapore in se pogovarjala z mnogimi obsojenci in tudi obsojenkami, četudi je bilo slednjih v primerjavi z moškimi bistveno manj, kar ne preseneča, saj je žensk v zaporih na splošno bistveno manj kot moških. "Niso vsi ljudje, ki pristanejo v zaporu, slabi ljudje," mi je povedal obsojenec na Dobu, ki je dobil 20 let zapora zaradi umora v sostorilstvu. Zaradi pretepa, ki je šel predaleč, kot mi je sam opisal: "Življenja nobena kazen ne more povrniti. Tega se dobro zavedam. A lahko se potrudim in živim na način, da delam nekaj dobrega za druge," mi je zaupal po devetih letih zapora. Res je, da marsikdo po povratku iz zapora nadaljuje z (milo rečeno) nečednostmi, ki so jih pripeljale v zapor, a res je tudi, da so mnogi, ki v zaporu ugotovijo, da niso hodili po pravi poti, in po tej poti ne želijo več hoditi, ko bodo prišli na prostost.

icon-expand Sara Volčič FOTO: POP TV