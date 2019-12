Iz varnostnih razlogov ustavili obratovanje nihalke na Veliki planini

Iz Velike planine so sporočili, da so opravili tehnični pregled nosilnih vrvi nihalke in ugotovili, da so nosilne vrvi nihalke varnostno neustrezne ter da jih je treba zamenjati.

"Menjavo nosilnih vrvi smo v družbi sicer predvideli v aprilu 2020, vendar smo pred pričetkom zimske sezone preventivno naročili pregled nosilnih vrvi nihalke, ki pa je pokazal določene varnostne pomanjkljivosti nosilnih vrvi, ki lahko ogrožajo potnike. Zaradi navedenega smo bili primorani sprejeti odločitev o takojšnjem prenehanju obratovanja, dokler vrvi ne zamenjamo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker je postopek menjave nosilnih vrvi nihalke zahteven, nihalka ne bo obratovala do približno 15. januarja prihodnje leto.

"O točnem datumu ponovnega obratovanja, vas bomo obvestili. Opravičujemo se vam za vse morebitne nevšečnosti, ki so vam ob tem nastale," so še navedli.