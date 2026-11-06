Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Iz varnostnih razlogov ustavljene aplikacije in storitve geodetske uprave

Ljubljana, 06. 11. 2026 19.48 pred 56 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA
Kibernetski napad

V Geodetski uprava RS so zaradi varnostnih razlogov preventivno zaustavili delovanje nekaterih delov svojih informacijskih rešitev. Uporaba aplikacij in določenih storitev je posledično onemogočena ali motena, so sporočili. Več informacij niso podali, napovedali so le, da bodo javnost obveščali o nadaljnjih ukrepih.

Obvestilo Geodetske uprave RS
Obvestilo Geodetske uprave RS
FOTO: Gurs

V državi je sicer v minulih dneh odmevala novica o kibernetskem vdoru v spletni strežnik državnega organa, ki se je zgodil konec oktobra. Šlo naj bi za strežnik v okviru agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je deloval na 30 let stari platformi Lotus Notes. 

Preberi še Kibernetski vdor v državni informacijski sistem

Neznani napadalci so nepooblaščeno pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, ki ga uporablja državna uprava, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Napadeni strežnik so izolirali, pristojni organi pa so pozvali k takojšnji menjavi gesel prizadetih računov državnih organov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
gurs nedelovanje storitve aplikacija varnost

Obvoznica, stanovanja in nova delovna mesta: kakšen Ptuj obljubljajo kandidati?

Sum korupcije: kazensko ovadili župana Radencev in podjetje Gradnje Lenart

24ur.com Urad za informacijsko varnost: Visoka ogroženost do odprave ranljivosti
24ur.com Sistemska napaka v ChatGPT-ju razkrila pogovore drugih uporabnikov
24ur.com Spletnih strani državnih ustanov niso napadli hekerji
24ur.com Povečane ogroženosti zaradi USB-ključkov ni več
24ur.com Norveška televizija ukrepala proti zaposlenim, ki niso izbrisali TikToka
24ur.com Na upravi za zaščito in reševanje kršenje predpisov in nedokončani projekti
24ur.com Spletne strani vladnih organov občasno ne delujejo, a ne gre za hekerski napad
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
06. 11. 2026 20.46
ja supr
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
06. 11. 2026 20.45
V Sloveniji smo varni, no razen ko nismo.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
06. 11. 2026 20.44
Aha pravite da je preventivno. Se pravi da je sigurno že nekaj bilo. Nebi kar tako rpeventivno ugašali zadev. Spet lažejo... Kdaj dobimo nove davčne in emšo številke saj bodo lahko javno dostopne, ker so jih ukradli hekerji...
Odgovori
0 0
enapi
06. 11. 2026 20.40
Vse z načrtovano, da kupimo izraelski software.
Odgovori
+1
1 0
tron3
06. 11. 2026 20.31
Kot kaže bo kmalu, nahrbtnik pa to!!!!!
Odgovori
+2
3 1
Darko32
06. 11. 2026 20.29
To so naredili zavestno, ker so ljudje našli ponarejanja podatkov v škodo naroda in sedaj se bodo dogajale scene, da bodo poskušali prevaliti na hekerski napad. A bodo tiho, da so imeli med svojimi ekipo, katera ponareja v škodo naroda celo podatke naroda.
Odgovori
+2
3 1
HitriKrtek
06. 11. 2026 20.22
Če ste prej slabo delali, zdaj popravljate hahaha!
Odgovori
+1
2 1
ŠPEKULANT
06. 11. 2026 20.09
Še malo pa bo s pomočjo orodji AI vsak hačunalnicar lahko hakal
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Nihče ni vedel, da sta dobila dvojčka: Zdaj imata že štiri otroke
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
zadovoljna
Portal
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu
Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz
To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz
vizita
Portal
Pri 91 letih Julie Andrews prisega na eno navado, ki je povezana z 18 % manjšim tveganjem za demenco
Tudi moška biološka ura tiktaka: kaj se zgodi s semenčicami, ko se oče stara?
Tudi moška biološka ura tiktaka: kaj se zgodi s semenčicami, ko se oče stara?
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
cekin
Portal
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Milijonski skrivni projekt CIA: Mačka naj bi vohunila za Sovjeti, a načrt se je končal klavrno
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
dominvrt
Portal
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Benedetta
Benedetta
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022