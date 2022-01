V vinogradih mariborske univerze bo nastalo dobrih 100 litrov vina jagodni izbor

Posebna vina so češnja na torti za vsakega vinogradnika. Med najdražja vina sodijo zagotovo tista posebne kakovosti, kot so jagodni izbor ali ledena trgatev. Ta ne uspejo vsako leto, kajti potrebni so posebni vremenski pogoji, in še to skozi vse leto. Na Meranovem, kjer so vinogradi mariborske univerze, jim je letos uspelo. Po odlični letini, se je dobro izkazala tudi zima in pred dnevi so potrgali 180 kilogramov sauvignonona, iz katerega bo nastalo dobrih 100 litrov vina jagodni izbor. A do tja je še dolga pot, najmanj tri leta.