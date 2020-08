V Imenem tatovi zagnali motor in poskušali poleteti z letalom

V ponedeljek ponoči so iz platnenega šotora poizkušali ukrasti letalo Morane iz letališke steze Imeno v bližini Podčetrtka. Z nožem so prerezali steno šotora, odprli vrata in izvlekli letalo. Zagnali so motor letala in skušali vzleteti. Ker je bila vzletno-pristajalna steza mokra je letalo obtičalo v blatu tik ob jarku. Letalo ni vidno poškodovano.

icon-expand Letalo Morane MS 893 A FOTO: Obsoteljski aeroklub Imeno "Očitno gre za načrtovan poskus kraje letala," pravijo iz Letalske zveze Slovenije in dodajajo, da je v tujini to dokaj pogost pojav. Najpogosteje kradejo ultra lahka letala, saj lahko v eni noči iz letal odvijačilo kar nekaj motorjev, ki jih nato na črnem trgu prodajajo po delih. PREBERI ŠE Zasilno pristal z ultralahkim letalom "Na vse klube in posameznike tako apeliramo, da poskrbite za varnost na vzletiščih in uredite še dodatno varovanje v primerih nepooblaščenega dostopa," še sporočajo iz Letalske zveze Slovenije.