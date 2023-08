Iz vročine v nova neurja: Arso za celotno državo izdal oranžno opozorilo

"V ponedeljek bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje, prek Slovenije se bo pomikala dokaj izrazita hladna fronta," je na spletu opozorila Agencija RS za okolje (Arso). Padavine, večinoma plohe in nevihte, bodo že zjutraj in dopoldne zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle celotno državo. Ob tem bodo možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, udari strel, nalivi in ponekod tudi točo.

Arso je za nedeljo sklical izjavo za medije o pričakovanih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji in o njihovih možnih posledicah tudi na območjih, ki so jih prizadele poplave v začetku avgusta.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer, na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so so še prisotni nanosi materiala in plazine, lahko padavinska voda odteka drugače kot običajno. To se lahko zgodi predvsem ob kratkotrajnih močnejših nalivih. "Najbolj ranljiva so območja Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline, pojav pa je možen tudi v drugih porečjih, ki so bila prizadeta ob zadnjih poplavah. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov," so sporočili.

Meteorolog Brane Gregorčič pa je dejal, da ob spremenljivem vremenu "zdaj vsi nekoliko s strahom pričakujemo padavine". Zaradi poplav v začetku avgusta so namreč razmere na terenu bolj ranljive. "Če bi se takšna situacija zgodila v običajnih razmerah, nas ne bi pretirano skrbelo," je dodal.

Do ponedeljka nad našimi kraji še vztraja vročinski val. Danes in v nedeljo bo pretežno jasno in vroče, dnevne temperature bodo okoli 35 stopinj Celzija. Po podatkih Arsa bo v večjem delu Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev. Predvsem v jugozahodnem delu Slovenije je zaradi vročine vse večja požarna ogroženost naravnega okolja, opozarja uprava za zaščito in reševanje, ki poziva k povečani pazljivosti pri uporabi ognja v naravnem okolju.