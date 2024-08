Iz zaporov izginjajo zaporniki, Rusija naj bi jih pomilostila do 30

Kremelj v torek ni želel komentirati morebitne izmenjave zapornikov, v katero je vpletena tudi Slovenija. Prav tako o tem niso poročale ostale zahodne države. A že vse od nedelje naj bi iz njihovih zaporov izginjali zaporniki. V sredo sta izginila tudi nekdanji ameriški marinec Paul Whelan in rusko-britanski disident Vladimir Kara-Murza, oba zaprta v Rusiji.

V minulih dneh je sicer iz tamkajšnjih zaporov nepričakovano premeščenih vsaj sedem zapornikov, med njimi so tudi znani politični zaporniki, ki so ostri kritiki režima ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske invazije na Ukrajino. Med njimi naj bi bili tudi opozicijski politik Ilja Jašin, borec za človekove pravice Oleg Orlov in Daniil Krinari, ki je bil obsojen tajnega sodelovanja s tujimi vladami.