Iz zime v poletje!

Brez sonca ni življenja

Že starodavne kulture so sonce priznavale kot naravno zdravilo, kasneje pa se je to znanje združilo v helioterapijo, terapijo s svetlobo. Pomanjkanje sončne svetlobe vodi v:

- pomanjkanje vitamina D,

- sezonske depresivne motnje,

- osteoporozo in

- kardiovaskularne motnje.

Različne raziskave kažejo, da varno izpostavljanje soncu pozitivno vpliva:

- na kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, multipla skleroza in različne vrste raka (rak dojk, rak črevesja, rak prostate), ter

- boljše spanje in srčni ritem, saj regulira vrednosti serotonina (ali t. i. hormona sreče, ki deluje kot živčni prenašalec) in melatonina (hormona, ki uravnava naš cikel budnosti in spanja).

Sončna svetloba tako poskrbi za dobro razpoloženje, regeneracijo in vitalnost našega organizma. Kot že omenjeno, ne smemo pozabiti tudi na sintezo vitamina D, ki skrbi za zdravje kosti, zob in sodeluje v številnih procesih v našem telesu.

Danes sneg, jutri pa že 30 stopinj

Hitra sprememba vremena, ko se iz pomladi nenadoma znajdemo v vročem poletju, lahko predstavlja izziv za našo kožo. Pozimi je sonca manj in tudi njegova moč je manjša, koža pa je prekrita z oblačili. S prihodom toplejših dni zimske bunde hitro zamenjajo tanke majice s kratkimi rokavi in to je odličen recept za sončne opekline. Naša koža namreč ni imela časa, da bi se postopno navadila na močnejše sončne žarke. Zato je pomembno, da se zavedamo te spremembe in ukrepamo preventivno ter se zaščitimo pred soncem. Uporaba sončne kreme z zaščitnim faktorjem, nošenje pokrival in oblačil s SPF-zaščito ter izogibanje najmočnejšim sončnim žarkom med 10. in 16. uro lahko zmanjšajo tveganje za sončne opekline in druge poškodbe kože.

Še posebno pozorni moramo biti, da pred soncem zaščitimo otroško kožo, saj je ta tanjša in bolj občutljiva. Hkrati pa otroci po navadi zunaj preživijo več časa kot odrasli in so soncu tudi bolj izpostavljeni.

Sončna opeklina – kaj jo povzroči?

Ko pomislimo na opeklino, pomislimo na vročino. Pa vendar ni toplota sonca ta, ki povzroči opeklino. Sončne opekline povzročajo UV-žarki. Čeprav ima naše telo različne mehanizme, ki nas nekaj časa ščitijo pred opeklino, pa predolgo izpostavljanje soncu povzroči nepopravljive poškodbe in celice odmrejo. Kapilare v okolici opekline se razširijo, da se poveča pretok krvi, in na poškodovano mesto pridejo celice, ki poskrbijo za sanacijo škode. Ta proces povzroča rdečino, oteklino in bolečino opekline. Lahko pride tudi do alergične reakcije in srbečice. Če je bila opeklina huda, se na prizadetem delu pojavijo tudi mehurji. Ko se vnetje umiri, začnejo celice spodnjih plati kože hitro rasti, da nadomestijo odmrle celice, in takrat pride do luščenja kože. Zato ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem.