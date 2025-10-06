Svetli način
Slovenija

Iz zimske pravljice v kalvarijo: visok sneg in srhljiv krik PLAAAAZ!!

Ljubljana, 06. 10. 2025 15.54

A.K.
Gorski reševalci se čustveno spominjajo izjemno zahtevne nedeljske intervencije pod Toscem, kjer je plaz odnesel tri planince. Opisujejo težke razmere, obsežen novozapadli sneg in nevarne razmere, ki so močno oteževale iskalno akcijo.

Gorski reševalci so imeli zahtevno nedeljo, posredovali so v eni izmed najhujših gorskih nesreč. Na Facebooku so gorski reševalci, ki so bili del te intervencije, strnili svoje vtise.

'Mudi se'

"V nedeljo zjutraj je pogled skozi okno obetal dan, primeren za poležavanje. V sproščujoč zvok dežnih kapljic pa je kmalu zarezal rezek zvok pozivnika. Skupek črk na njem, ki so tvorile besedno zvezo "Plaz odnesel tri planince pod Toscem", pa skoraj zagotovo ni pričakoval nihče. Doma smo morali iz zadnjega dela omare najprej izbrskati zimsko opremo in res pohiteti proti postaji. Mudi se," se spominjajo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toliko robe v avtomobilih že dolgo nismo imeli in res smo imeli željo, da bi se lahko z njimi prebili vse do Konjščice, da nam bo vsaj nekaj poti prihranjeno. Z nekaj kolobocijami v obliki drevja čez cesto nam je to tudi uspelo, opisujejo. 

"Na Konjščici smo stopili v zimsko pravljico, a kaj, ko tam nismo bili, da bi uživali, ampak zaradi zelo resnih zadev. Skupaj s kolegi iz Radovljice smo se morali dobesedno prebijati skozi novozapadli in napihan sneg, ki je prvogazečemu, na niti ne tako redke trenutke, segal do "jošk", kot radi rečemo v žargonu. Po dvourni kalvariji smo le prišli na mesto nesreče, zavarovali očividce in pričeli z aktivnostmi, ki so okoli dvajsetim reševalcem omogočile dostop do grape."

Razmere so bile res zahtevne: "Videlo se najprej ni praktično nič, snežilo je, premočeni smo bili od snega in znoja, veter pa je pihal ravno toliko, da je marsikomu konkretno zanohtalo, mišice pa so s tresenjem skrbele za to, da bi "žvot" ohranjal vsaj približnih 37 stopinj. Vse skupaj je dodatno "popestrilo" še spontano plazenje, ki ga je popoldansko sonce še dodatno potenciralo."

Krik: Plaaz!!

Ravno ko so locirali prvega ponesrečenca, jih je spreletel srh v obliki krika PLAAAAZ!!!: "V grapi se kvalitetno umakniti pač ne moreš, tako da se je v nekaj sekundah vsak znašel, kot se je vedel in znal ter upal, da bo vse skupaj hitro mimo. Na srečo smo se vsi obdržali na svojih mestih in nadaljevali z izkopom. To je bil za nas tudi znak, da je zadeva postala prenevarna in da moramo akcijo prekiniti. Na koncu dneva smo tudi mi možje, sinovi, hčerke, očetje in matere."

Ponesrečenega so hitro pripravili na prevoz s helikopterjem, zadnjega  pa so v dolino prepeljali že v trdi temi.

'Premislite, kdaj se odpravljate v hribe'

Danes smo z reševanjem nadaljevali navsezgodaj. Helikopter nas je prenesel na vznožje grape. Glede na videno dan prej smo sklepali, da je tam največja verjetnost, da se nahajata preostala pogrešana. Naše slutnje so se izkazale za pravilne. Kmalu po prihodu je naš pasji član našel prvega, malo za tem pa smo med sondiranjem našli še drugega. Žal nobenemu od njiju ni bilo več mogoče pomagati.

Zahvalili so se kolegom iz Gorske reševalne službe Radovljica, Jesenice in vodnikom reševalnih psov, ki so nam pri tem zahtevnem reševanju prišli v pomoč: "Svojcem pokojnih izrekamo iskreno sožalje. Za konec pa ne moremo brez nasveta, ki smo ga z vami delili že (pre)večkrat: premislite, kdaj, zakaj in kako se odpravljate v hribe, pa ne zaradi nas, ampak zaradi tistih, ki vas čakajo doma. Srečno!"

gorski reševalci reševanje gorska nesreča plaz Tosc planinci
