Iz Žita prihaja nov kruh Drožnik

»Na trgu in v domačih kuhinjah so že nekaj časa prisotne droži. Ker se pri Žitu zavedamo prednosti, ki jih prinašajo tako pripravljeni izdelki, smo razvili nov izdelek in ga poimenovali kruh Drožnik. Izdelava takšnega kruha ni mačji kašelj, saj sama fermentacija droži traja več kot 30 ur, hkrati pa naši peki ročno zamesijo in oblikujejo slastne hlebčke. Želeli smo, da je izdelek zares vrhunski, zato smo uporabili samo lokalne sestavine, recept pa pridobili od največjih mojstric - naših gospodinj,« pojasnjuje Rok Cankar, direktor marketinga za pekarstvo v Žitu.

Kaj so droži?

Pri vsaki peki kruha so prisotne kvasovke, tudi pri tistem kruhu, kjer so dodane le droži. Droži so pravzaprav mešanica kvasovk in mlečnokislinskih ter ocetnokislinskih bakterij. So aktivno kislo testo, ki nastanejo po daljšem naravnem postopku fermentacije z mlečno kislinskimi bakterijami in kvasovkami (kvasovke in mlečno kislinske bakterije so organizmi, prisotni iz zraka in mlečnih izdelkov) iz zmesi moke in vode. »Z drožmi obujamo tradicijo in način priprave kruha, kot so ga poznale naše babice ter oživljamo idejo, da je za pripravo kruha potreben čas, potrpežljivost in veliko pozornosti,« še dodaja Rok Cankar, ki pojasni, da so droži pravzaprav najstarejše vzhajalno sredstvo, pri čemer kruh in drugi pekovski izdelki, pripravljeni z drožmi, zahtevajo daljše preverjanje, spremljanje in nadzor kot kruh, ki je izdelan z dodanim običajnim kvasom.

Prednosti novega Drožnika

Tako ima novi Žitov kruh Drožnik zaradi samega načina izdelave podaljšano svežino,je bolj obstojen in polnega okusa ter se ne drobi. Najbolj so ponosni na dejstvo, da je kruh lažje prebavljiv in s tem olajša delo prebavi ter ohrani zadovoljstvo po obroku, brezneprijetnega občutka tiščanja po zaužitju.

»Verjamemo tudi, da bo naš nov izdelek očaral vse gurmane in najbolj zahtevne jedce, saj je njegov okus naravnost čudovit, brez kislega priokusa, kot ga imajo običajno te vrste kruhov. Drožnik si zasluži zlato medaljo, saj je edinstven izdelek in po izboru potrošnikov najboljši kruh z drožmi na trgu,« še ponosno izpostavlja Rok Cankar.

* Anketna raziskava je bila izvedena med slovenskimi potrošniki na dan 2.6.2021. Med 120 okuševalci je večina izbrala Žitov kruh Drožnik kot najboljši med najbolj prodajanimi kruhi z drožmi pri največjih slovenskih trgovcih. https://www.youtube.com/watch?v=kOiZT-cv2dE

