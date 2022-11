Izberi najbolj iskano maskaro tega leta za božične zabave in darila!

Ali maskaro nanašate vsak dan ali občasno? Je vaš dan izjemno dinamičen, veliko časa preživite zunaj ali ga preživljate bolj umirjeno? Vse to so pomembni dejavniki pri izbiri maskare. Če se ličite vsak dan in je vaš dan izjemno pester, je pomembno, da izberete maskaro, ki je dolgo obstojna , se ne razmaže , zdrži različne vremenske razmere , hkrati pa trepalnic ne obtež i. Če maskaro nosite le občasno in niste vešči ličenja, je pomebmo da izberete maskaro, ki omogoča enostaven nanos , se ne packa in že z enim nanosom poudari vse trepalnice.

Trepalnice so različne: dolge, kratke, svetle, temne, goste, redke. Ene so lepo privihane, druge rastejo naravnost ali neenakomerno, lahko so hitro lomljive ali poškodovane. Z uporabo maskare želimo eno: poudariti oči in osvežiti pogled. Poleg dobre formule je pri nakupu maskare najpomembnejša pravilna izbira krtačke . Izerite krtačko, ki zagotavlja dodaten volumen ter poudari in zaobjame prav vsako trepalnico. Običajno so to krtačke, bogate z mehkimi vlakni, ki hitro in enostavno zgostijo trepalnice. Prav takšne maskare dosežejo tudi najkrajše in najsvetlejše trepalnice v samih kotičkih očesa, ne da bi pustile madeže na koži.

Če z nanosom maskare pretiravate, boste dosegli nasprotni učinek. Trepalnice bodo izgledale obtežene, trde, pajkaste in zlepljene. Če je maskara kvalitetna, ustvari videz popolnih trepalnic že z dvema slojema. Prvi sloj maskare trepalnice razčeše, loči in poudari, drugi sloj pa trepalnice še dodatno podaljša in jim podari volumen. Če vam maskara, ki jo uporabljate, z dvema slojema ne da tega rezultata, potrebujete novo !

4. Nosite kontaktne leče in imate občutljive oči?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, se odločite za maskaro preverjenega proizvajalca, ki uporablja varne in kakovostne sestavine. Nekatere maskare so lahko preveč agresivne, iritirajo oči in povzročijo alergije. Čeprav so še vedno zelo priljubljene maskare svetovno znanih kozmetičnih podjetij, bodite previdni, saj gre za masovno proizvodnjo. Vse več lokalnih, manjših proizvajalcev je danes našlo svoje mesto v industriji ličil prav zato, ker so njihovi proizvodni procesi pod nadzorom od samega začetka do konca izdelave izdelka. Tako so njihovi izdelki popolnoma varni za uporabo, saj so vse sestavine skrbno izbrane in klinično preverjene.

