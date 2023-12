'Izberimo dobroto, solidarnost in človečnost'

Predsednica republike je ob koncu leta spomnila na težke preizkušnje v poplavah, ki so avgusta prizadele Slovenijo.

Kljub temu, da je voda odnašala vse, kar ji je stalo na poti, pa ni odnesla človečnosti, dobrote in solidarnosti. "Iz poplavljenih polj so zrasle s še mogočnejšimi in trdnejšimi vejami, ki so se dotaknile vsakega izmed nas. Smo šele na začetku, a se bo obnova nadaljevala. Na stavbah in tista v naših srcih," je Pirc Musar izpostavila v novoletni poslanici, ki so jo nocoj predvajali na Televiziji Slovenija.

Obenem je obljubila tudi nadaljnjo pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali, in zatrdila, da nihče ne bo ostal pozabljen. Ob pregledu leta tako Pirc Musar čuti ponos in hvaležnost, da je Slovenija zrela in povezana skupnost, ki se zaveda svoje moči, če drug drugemu podamo roko in si prisluhnemo.