Izberite gorivo MOL EVO in sodelujte v veliki nagradni igri za Audi Q3!

V Skupini MOL se nikoli ne ustavijo, saj z desetletji izkušenj nenehno izboljšujejo svoja MOL EVO goriva in premagujejo današnje ter prihodnje izzive. Ta pristop uteleša v svoji vsebini in imenu tudi znamka goriva, saj EVO pomeni EVOLUCIJO. Več desetletja izkušenj so razvojno ekipo Skupine MOL vodila do nenehnih razvojev goriv EVO, ki danes, obogatena z inteligentno MOL EVOTECH formulo, učinkovito čistijo motorje vaših vozil, s čimer podaljšajo življenjsko dobo vašega jeklenega konjička.

Goriva, obogatena z inteligentno MOL EVOTECH formulo

MOL EVOTECH formula je sposobna zaznati prah in obloge, ki se nabirajo v motorjih. Čisti motorne dele in jih ščiti pred korozijo. Obloge se lahko nabirajo na ključnih sestavnih delih sistema za gorivo, kot so ventili, injektorji in valji, ter lahko zmanjšajo življenjsko dobo in vplivajo na delovanje motorja. Goriva EVO Plus pa vključujejo še več MOL EVOTECH formule, kar ima še boljši učinek na motorje vaših vozil.

Izberite EVO 100 Plus in EVO Diesel Plus goriva, če iščete najboljše za vaš avto. Oba namreč zagotavljata odličen učinek čiščenja, ki se odraža v boljši zmogljivosti, optimalnejši porabi in daljši življenjski dobi motorja. EVO Plus premium goriva se lahko uporabljajo za kateri koli tip avtomobila.