Izberite kvaliteten študij s primerno ceno

Mediana: DOBA Fakulteta bo tudi v tem študijskem letu prva izbira med zaposlenimi, starimi od 25 do 45 let, možnost online študija pa bo eden od ključnih razlogov pri izbiri študija. DOBA že 22 let ponuja najsodobnejši model digitalnega študija – 100 % online. Letos v njihovih programih na DOBA Fakulteti in Višji strokovni šoli DOBA pričakujejo več kot kot 2000 online študentov.

Vzemite si čas, primerjajte različne programe s svojimi cilji in ambicijami, primerjajte prednosti, ki jih ponujajo, povprašajte diplomante ali študente o njihovih izkušnjah, o skrbi za študente, da ti niso le številke, o opravljanju izpitov ... Pozanimajte se o metodah dela, mednarodnih akreditacijah, o uspehih … In izberite študij skozi katerega boste reševali konkretne izzive iz prakse.

- Njihov model online študija omogoča veliko fleksibilnosti in je zato primeren za zaposlene, družine, športnike …

- Jih učijo profesorji, ki so iz prakse in zato delajo na konkretnih primerih iz prakse.

- Omogočajo najbolj moderen model digitalnega študija, ki poteka 100 % online študija in je edini mednarodno akreditiran model online študija v Sloveniji.

Njihovi študentje in diplomanti priporočajo online študij na Dobi, ker …

Ne zamudite možnosti za pridobitev diplome, magisterija, doktorata. Vpišite se do 30. 9. v enega od aktualnih in sodobnih študijskih programov:

dodiplomski programi Menedžment v sodobnem poslovanju, Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment v sociali in izobraževanju

magistrski programi: Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v sodobni družbi

višješolski programi: Komerciala, Ekonomist, Informatika, Poslovni sekretar, Organizator socialne mreže, Varstvo okolja in komunala, Velnes



POMEMBNO! Vpisi potekajo samo še do konca septembra! Vse informacije o vpisu v programe na DOBA Fakulteti najdete na https://www.fakulteta.doba.si/vpis , vse infromacije o vpisu v programe na Višji strokovni šoli na https://www.doba.si/visja-strokovna-sola/vpis-2021





