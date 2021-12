Izberite prava stikala za vaš dom

Oblikovne linije Pure, Line in Soft so odraz sodobnega, prefinjenega in individualnega življenjskega stila.

Iz široke in bogate palete barv, vzorcev in oblik lahko svoja stikala in vtičnice kadarkoli preprosto prilagodite želenemu ambientu in razpoloženju.

Modularna družina Modul, je sedaj razširjena z najnovejšo barvo antracita.

Barvna paleta modularnih elementov je tako sedaj še bogatejša in pestrejša, na voljo je še več možnosti kombiniranja osnovnih modulov v beli, bež, srebrni, črni in antracitu.

Antracit za vsak bivalni ali delovni prostor

Antracit barva je trendovska in moderna ter primerna tako osvežitev obstoječih bivalnih ali delovnih prostorov kot tudi za vgradnjo v sodobne ambiente in dizajnerske interierje.

Zelo dobro se antracitna stikala, vtičnice, dekorativni okvirji in ostali funkcijski elementi podajo k ravnim linijam Line, zaobljenim robovom Soft dekorativnih okvirjev ter naravnim materialom okvirjev Pure.

PURE

- Občutek narave

Linijo stikal Pure odlikujejo naravni materiali: kovina, les, steklo. Poseben dotik se izraža skozi edinstveno obliko. Je opazen, a hkrati nevsiljiv. Izžareva čutnost, prefinjenost, merila visokega standarda in seveda čistost.

LINE

- Sodoben dizajn

Čiste, ravne linije ustvarjajo brezčasen dizajn. Popoln, ravno oblikovan tanek profil in ergonomija mehkega dotika dajeta vrhunski videz z vseh strani.

SOFT

- Toplina doma

Popolnost mehke oblike nadgrajene s subtilnim izborom barv in posebnimi nanosi, ki jih čutite ob dotiku.