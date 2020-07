Izbira klimatske naprave prilagojena vašim potrebam.

- Vemo, da so včasih naprave, ki nam sicer zagotavljajo popolno udobje lahko tudi moteč faktor zaradi zvoka, ki ga oddajajo. Daikin naprave zagotavljajo popolno udobje in tišino delovanja naprave. Vsem Daikinovim napravam je možno tudi dodati inovativno tehnologijo Flash Streamer, ki zagotavlja vedno svež in čist zrak, ki je izjemnega pomena za vaše zdravje.

V poplavi tehnološko dovršenih sistemov ogrevanja in hlajenja se je težko znajti. Tudi informacije, ki jih boste našli na trgu, so razpršene in končna izbira ne bi smela biti prepuščena naključju. Pred nakupom ali prenovo torej na tehtnico postavite pričakovanja, zahteve ter obstoječe možnosti. Pri tem upoštevajte nekaj snovnih faktorjev.

Ko pričakovanja, ponudbo na trgu in realne potrebe pošteno pretehtate in se odločite za najbolj optimalno rešitev, je ključnega pomena, da boste izbrali kakovostno vgradnjo in predvsem poskrbeli, da se vam naložba kar najbolj optimalno obrestuje.

Pet brezskrbnih let

Poprodajna izkušnja je ključna pri določanju, ali se bo vaša naložba splačala, ali ne. Daikin, vodilni proizvajalec vrhunskih klimatskih naprav in ogrevalnih sistemov denimo, je svojim uporabnikom pripravil platformo Stand By Me. Gre za uporabniku prijazen sistem, ki vas vključi v Daikinovo servisno mrežo. Če imajo sodobne naprave povečini dveletno garancijsko dobo, se ta uporabniku poveča za celih pet let. V praksi to pomeni, da boste kot uporabnik uživali pet brezskrbnih let garancijskega roka, ob tem pa imeli na razpolago še omrežje certificiranih serviserjev, samodejne urnike vzdrževanja z opomniki ter digitalni dnevnik, ki vas bo opozoril na vse potrebne posege – od popravil do vzdrževanja.

