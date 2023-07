Izbira prave kolesarske čelade je popoln kompromis med modo in funkcionalnostjo

Več kot le modni dodatek

Kolesarske čelade niso le modni dodatek, ampak so prva in najpomembnejša obrambna linija med vami in morebitno nesrečo. Po slovenskem zakonu so čelade obvezne za vse mlajše od 18 let, toda priporočljive so za vse kolesarje, ne glede na starost. Zadnje čase se priporočilo za uporabo čelade širi tudi na voznike e-skirojev, saj se zavedamo, da je varnost na prvem mestu, ne glede na način prevoza.

Zavedamo se, da je izbira prave čelade lahko zapletena. Naj bo funkcionalna? Ali pa naj izberem čelado, ki se ujema z mojim stilom? Odgovor je preprost: iščite oboje. Tehnologija kolesarskih čelad je v zadnjih letih napredovala z velikimi koraki. Vrhunske čelade so zdaj izdelane iz lahkih, a trpežnih materialov, ki absorbirajo udarce in varujejo glavo. Prav tako so oblikovane tako, da omogočajo pretok zraka, kar preprečuje pregrevanje med dolgimi kolesarskimi izleti. Prilagodljive zaponke in trakovi zagotavljajo, da se čelada prilega popolnoma, kar povečuje udobje in funkcionalnost.