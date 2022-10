Izbirate blago za dom? Ne glejte le na barve.

Tekstil s svojo teksturo, barvo oz. vzorci močno zaznamuje prostor. Prekriva namreč kar velik del površine prostora, od pohištva, do zaves in preprog.

Barva ali vzorec pa tako ni edini faktor, ki vpliva na izgled in počutje v prostoru. Zaradi teksture, občutka in trajnosti je zelo pomembna tudi vrsta materiala. Že na oko se namreč opazi razliko med cenejšimi (sintetičnimi) materiali in kakovostnimi, naravnimi materiali. Še toliko bolj pa je razlika občutna, ko govorimo o rokovanju z določenim materialom in otipu.

V smislu kakovosti je ena izmed najboljših možnosti lan. Navadi lan je ena najstarejših kulturnih rastlin, ki so jo poznali že v mlajši kameni dobi. Danes pa ga gojimo po vsem svetu, pri nas največ v Beli krajini, predvsem za izdelavo platna.

Lan se uporablja kot zdravilo. Njegova glavne učinkovine so rastlinska sluz, maščobne kisline, vlaknine in linolenska kislina. Vlaknine pomagajo pri lažjem odvajanju. Lan tudi znižuje holesterol in varuje pred obolenji srca in ožilja.

Lan v primeru hišnega tekstila zagotavlja zagotavljajo zračnost, odpornost, antistatičnost in dobro absorpcijo vlage, kar je zagotovilo za dobro počutje in vrhunski izgled.