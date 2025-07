Izbirate talne obloge? To morate vedeti o parketu, laminatu in vinilu

Talne obloge močno vplivajo na udobje in vzdrževanje doma. Katero izbrati za kuhinjo, spalnico, hodnik in dnevno sobo?

Prenavljate ali opremljate dom na novo? Izbira talnih oblog je pogosto bolj pomembna, kot si mislimo. Odločitev vpliva na udobje, vzdrževanje in dolgotrajnost bivanja. V podjetju Kemoplast vam svetujejo, kako se pravilno odločiti – glede na to, kako uporabljate prostor in kakšen je vaš življenjski slog.

Kakšno vlogo ima prostor pri izbiri talne obloge?

Vsak prostor ima svoje zahteve: vlažnost, pogostost uporabe, potrebo po toplotni in zvočni izolaciji ter želen estetski učinek. Zato univerzalne talne obloge ne obstajajo – pravilna izbira je vedno odvisna od tega, kako posamezen prostor uporabljate in kakšno vzdušje želite ustvariti.

Vinilne talne obloge za kuhinjo in kopalnico – pazite pri izbiri sistema polaganja

Vinil je eden najbolj vsestranskih materialov – odličen za prostore z več vlage, kot sta kuhinja in predsoba. Na voljo je v številnih vzorcih, pogosto tudi v imitaciji lesa in keramike. Je odporen na vlago, topel, mehkejši in tišji od keramike in enostaven za čiščenje. Pomembno pa je izbrati pravi sistem polaganja: v kopalnicah ni priporočljivo uporabljati vinila na klik, saj se zaradi spojev, ki niso 100% vodotesni, lahko vlaga infiltrira med lamele in povzroči nabrekanje. Za kopalnice priporočajo lepljeni vinil (dryback), ki je brez rež in se tesno oprime podlage. Prav tako v kuhinjah pod težkimi kuhinjskimi elementi, saj lahko privede do nepravilnosti zaradi raztezanja in krčenja vinila in težje menjave v primeru zamakanja. Več o vinilnih talnih oblogah.

Parket – naravna toplina za dnevne sobe in spalnice

Če si želite toplino, prestiž in naravni videz, potem je parket prava izbira. Klasičen hrastov parket je brezčasen in s pravilnim vzdrževanjem zelo trpežen. Priporočamo ga predvsem za spalnice, dnevne sobe in vse prostore, kjer želite toplino pod nogami in estetsko dovršenost. Parket sicer zahteva nekoliko več nege, saj je občutljiv na vlago in mehanske poškodbe - zato ni najbolj priporočljiv za kuhinje ali hodnike. Oglejte si ponudbo parketov.

Laminat – cenovno dostopen in trpežen za hodnike in otroške sobe

Laminat je najbolj priljubljena izbira v številnih slovenskih domovih, predvsem zaradi dobrega razmerja med ceno in kakovostjo. Je odlična izbira za prostore z več prometa: hodnike, otroške sobe in celo delovne prostore. Je cenovno dostopen, odporen na praske, enostaven za montažo in na voljo v številnih dekorjih, ki posnemajo videz lesa. Raziščite laminate.

Kombinacija različnih vrst talnih oblog – da ali ne?

Veliko ljudi se sprašuje, ali je smiselno kombinirati različne vrste tal v istem domu. Odgovor je – da, a premišljeno. Z vidika funkcionalnosti in estetike lahko vinil odlično dopolnjuje parket, medtem ko laminat poskrbi za bolj robustne površine. Ključno je, da se materiali ujemajo po barvni shemi in višini, da se izognete neenakomernim prehodom in vizualnemu kaosu. Včasih je najboljša rešitev kombinacija različnih talnih oblog glede na funkcionalnost prostora. Vinil v kuhinji, parket v dnevni sobi, laminat v spalnici – ni pravila, da mora biti povsod en material. Ključ je, da se vizualno in tehnično lepo povežejo. Pri tem vam lahko pomagajo naši strokovnjaki iz Kemoplasta.

Prava izbira se začne pri vašem življenjskem slogu