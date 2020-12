Izbirna komisija za EPK 2025 priporočila Novo Gorico

V ožji izbor so se sicer uvrstile Ljubljana, Nova Gorica, Ptuj in Piran.

Mestna občina Ljubljana je za naziv kandidirala ob podpori 25 občin ljubljanske urbane regije. Delovna skupina za pripravo kandidature Ljubljane za EPK 2025 je kot osrednjo temo kandidature razvila solidarnost, slogan kandidature pa je bil Brez žice!, Wireless!

Koncept kandidature Pirana za EPK pod geslom Val sprememb se je osredotočal na spremembe v odnosu do okolja. Vizija ekipe Piran-Pirano 2025 je usmerjala pozornost na globalno podnebno krizo z umetniške in kulturne perspektive ter spodbuja družbeni in skupnostni dialog.

Ptujski snovalci kandidature za EPK 2025 pa so pripravili programske okvire, povezane z mestom in regijo, ki temeljijo na stoletjih zgodb in mitov.

EPK je najpomembnejša pobuda EU na področju kulture. Njeni začetki segajo v leto 1985, ko so na pobudo takratne grške ministrice za kulturo Meline Mercourievropski ministri za kulturo sprejeli resolucijo o letni organizaciji evropskega mesta kulture. Leta 1999 je bila sprejeta odločitev o preimenovanju pobude v evropsko prestolnico kulture.

Izbrano mesto bo drugo slovensko mesto, ki bo nosilo naziv EPK. Leta 2012 je bil Evropska prestolnica kulture Maribor.