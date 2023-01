'Izbor finskega modela za pripravo naše zdravstvene reforme je izvrsten'

Po besedah ministra Danijela Bešiča Loredana naj bi se pri pripravi slovenske zdravstvene reforme opirali predvsem na estonski in finski zdravstveni model. Na prvega naj bi se zanašali pri digitalizaciji in prenovi zdravstvene blagajne, po vzoru Finske pa bomo uredili nadzor nad licencami in izvajanjem zdravstvenih storitev. Dekan medicinske fakultete Igor Švab meni, da je takšna odločitev dobra, a dodaja, da največji izziv predstavlja sprememba razmerij financiranja, saj trenutno za družinsko medicino namenjamo malo denarja.

Slovenija je leta 2020 zdravstvu namenila primerljiv odstotek BDP-ja s Finsko. Tudi število zdravnikov na tisoč prebivalcev je podobno. Kljub temu pa njihov zdravstveni sistem deluje bolje, tudi na račun digitalizacije in debirokratizacije. Pacienti dobijo tako rekoč vso oskrbo že na primarni ravni, pravi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. "Finci imajo popolnoma drugačen sistem financiranja. Pred petimi leti so ugotovili, da je sistem razkropljen po občinah. Sedaj so ustanovili 22 zdravstveno-socialnih regij. Mi bomo uporabili ta regionalni model za koncentriranje, za porazdelitev, da bo sleherni prebivalec 12 slovenskih regij imel enako dostopnost do vseh storitev," je v petek dejal Bešič Loredan. Da je izbor finskega "izvrsten", pa meni dekan ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab. Pojasnjuje, da imajo na Finskem dobre javnozdravstvene učinke in veliko kakovost zdravstvenega varstva glede na porabljen denar. "Tudi ideološko je našim razmeram precej blizu, ker temelji na osnovni zdravstveni dejavnosti, na preventivi in usmerjenosti v skupnost," je pojasnil Švab. PREBERI ŠE Koalicijski poslanci so se podpisali pod zavezo zdravstveni reformi Po njegovem mnenju bo sicer največji izziv presoditi, kaj je v Sloveniji lažje in kaj težje izvedljivo. Vsaka zdravstvena reforma namreč spreminja odnose in razmerja sil v sistemu. "Težko bo razmerje financiranja spremeniti po finskem vzoru. Slovenija za primarno zdravstveno dejavnost namenja po mojih podatkih približno 15 odstotkov denarja, samo štiri odstotke denarja celotnega zdravstvenega pa se namenja za družinsko medicino," je pojasnil. Poleg tega bi tudi nadzor nad licencami in izvedbo zdravstvenih storitev uredili po zgledu Finske, kjer je za to zadolžena državna agencija. "Ta novoustanovljena agencija bo prav tako zaživela 1. 1. 2024," je povedal Bešič Loredan. PREBERI ŠE Reševanje zdravstva: ZZZS podpira estonski model Pri digitalizaciji in prenovi zdravstvene zavarovalnice, ki bi postala središče zdravstvenega sistema, pa so nam pot že utrli Estonci. "Vse bolnišnice lahko preverijo, kako delajo ostale. Vsi družinski zdravniki lahko primerjajo, kako gre drugim," je dejal Rain Laane, direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Estonije. In s tako javno dostopnimi podatki o opravljenih in plačanih zdravstvenih storitvah bi bil sistem veliko bolj transparenten.