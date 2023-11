Izbrali letošnja naj javna stranišča

Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2023 je med mestnimi občinami je dobila Mestna občina Koper, ki ima javna stranišča na 11 lokacijah, a so nekatera plačljiva ali niso dostopna invalidom. V kategoriji ostalih občin je straniščno metlico dobila Gornja Radgona, med bencinskimi servisi pa Petrolov bencinski servis Voklo v smeri Avstrije.

Člani komisije društva so v izboru preverjali, kakšno je stanje javnih stranišč v 12 mestnih občinah, 93 ostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah. Ocenjevali so dostopnost, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.

V okviru akcije so poleti prevozili 4689 kilometrov in izvajali terensko ocenjevanje na več kot 180 lokacijah javnih stranišč po vsej Sloveniji, so sporočili. Letos so v ocenjevanje poleg stranišč občin in bencinskih servisov dodali še ekostranišča.

Vodja in koordinatorica akcije Danica Koren je ob razglasitvi rezultatov povedala, da v društvu po 15 letih izvajanja akcije ugotavljajo napredek na področju javnih stranišč.