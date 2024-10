Izbran izvajalec za prenovo meteorološke postaje na Kredarici

Arso je javno naročilo za prenovo na portalu javnih naročil objavil 26. julija. Do roka, ki se je iztekel 24. septembra, je prejel dve ponudbi, in sicer ljubljanske družbe za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo IMP ter podjetja Eltim, vzdrževanje in montaža elektro inštalacij iz Ivančne Gorice.

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je marca lani pripravilo podjetje Ofis arhitekti. Izvajalec mora v enem mesecu od sklenitve pogodbe pripraviti terminski načrt gradnje, ki vključuje načrt helikopterskih prevozov, dela pa mora začeti takoj, ko bodo za to izpolnjeni vremenski pogoji oziroma snežne razmere na Kredarici. Izvajalec je pri gradnji dolžan spoštovati tudi določila zakona o Triglavskem narodnem parku, predvsem glede varstvenih režimov.

Arso je gradbeno dovoljenje za gradnjo pridobil septembra 2021, že pred tem pa je s Slovensko vojsko decembra 2020 sklenil pismo o nameri, iz katerega izhaja, da bo vojska zagotovila helikopterske prevoze materiala, opreme in oseb za potrebe obnove. Helikopterski prevoz bo praviloma potekal z Rudnega polja na Pokljuki.

Visokogorski podnebni observatorij Kredarica je začel delovati leta 1954, v obstoječem stanju pa je od obnove Planinskega doma na Kredarici leta 1983. Kot so pojasnili na Arsu, so prostori premajhni in ne ustrezajo več izvajanju meteorološke dejavnosti.

Ob tem na Arsu dodajajo, da sta bili takratna gradnja in uporabljena tehnologija energetsko neučinkoviti. Zaradi lege v visokogorju in stalnih nizkih temperatur meteorološka postaja le za ogrevanje letno porabi okoli 5000 litrov kurilnega olja, kar je ekološko sporno.

Energetsko je observatorij odvisen od sistemov Planinskega doma na Kredarici. Ima sicer ima nekaj svojih kapacitet za proizvodnjo elektrike iz sončne in vetrne energije, a te ne zadostujejo za njegovo delovanje. Tudi glede zagotavljanja sveže vode in odvajanja odpadnih voda je observatorij odvisen od planinskega doma.

Prenova bo vključevala uporabo sodobnih izolacijskih materialov, novo stavbno pohištvo, namestitev učinkovitega sistema ogrevanja ter energijsko posodobitev vseh sistemov v objektu, od zagotavljanja vode, čiščenja odpadnih voda in sanitarij do pridobivanja energije iz obnovljivih virov in hranjenja energije.

S prenovo in povečanjem observatorija želijo meteorološkim opazovalcem zagotoviti primerne delovne in bivalne pogoje. Zagotoviti želijo nemoteno delovanje visokogorskega observatorija tudi v prihodnje in hkrati omogočiti širši nabor merjenih veličin, ki so pokazatelj podnebne spremenljivosti.

Observatorij na Kredarici je, kot so poudarili na Arsu, izrednega pomena za spremljanje podnebne spremenljivosti v visokogorju, vključno s krčenjem Triglavskega ledenika. Izrednega pomena je tudi za spremljanje stanja vremena, saj je edina visokogorska meteorološka postaja s stalno človeško posadko, ki skrbi za nemoteno delovanje merilnih sistemov.