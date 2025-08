Izbrana helikopterja ne izpolnjujeta zahteve iz razpisa, ki jo je postavilo ministrstvo samo

Vlada uvaja sankcije na prepoved uvoza, izvoza in tranzita orožja v in iz Izraela, Ministrstvo RS za notranje zadeve pa medtem kupuje helikopterja Leonardo v vrednosti 32 milijonov evrov za izvajanje Nujne helikopterske medicinske pomoči. In to kljub temu, da pri javnem razpisu niso bili upoštevani vsi predlogi stroke, ki so jih reševalci na majskem sestanku predstavili Ministrstvu RS za zdravje.

Še več, kot kaže na notranjem ministrstvu prav tako niso upoštevali zahtevka v razpisu, ki so ga sami postavili.

32 milijonov bo šlo tako proizvajalcu Leonardu, ki je v mednarodni skupnosti na račun oskrbovanja Izraela označen za vojnega dobičkarja konflikta v Gazi. Zoper katerega torej naša vlada uvaja sankcije.