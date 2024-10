Izbrani biseri Istre: za vas smo izbrali najboljše praznično darilo

Da je Koper s svojo kulturno dediščino in sodobnim utripom eden od biserov naše regije, se zagotovo strinjamo vsi. Da si kot tak v letu, ko praznuje 1500 let nastanka, zasluži posebno pozornost, prav gotovo tudi. Še več, zasluži si poseben, njegovi duši enak poklon, s katerim lahko razveselimo vse meščane, obiskovalce in prijatelje mesta širom sveta. Letošnja Esenca Istre by Vinakoper, ki so jo v kleti razvili v partnerstvu z Mestno občino Koper, je natanko to; pravi izbor za praznično obdarovanje tako poslovnih partnerjev kot naših najbližjih.

Ene in edine - vinske perle rosé

Zagotovo niste še imeli priložnosti obdarovancu izročiti takih biserov, kot jih boste z letošnjo Esenco Istre. V mali škatlici skrbno shranjene perle so inovacija, ki je posebej za to priložnost nastala v sodelovanju s chefom Filipom Matjažem iz restavracije COB. Čvrste navzven, idealnih oblik, kot bi jih izoblikovalo morje, so polne svežine roséja iz sorte refošk, ki v ustih sproži val lahkotnosti in svežine. V Esenci Istre so pika na i mogočnemu panettonu iz kakavovega biskvita z refoškom prepojenimi rozinami ter gladkim, mestoma hrustljavim čokoladnim prelivom.