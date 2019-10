Izbrani okusi Oštarije Herbelier

Slovenija se uvršča med vodilne sile evropske gastronomije. Ena izmed turistično najbolj prepoznavnih občin v Sloveniji so Dolenjske Toplice. Znane so predvsem po wellness turizmu, saj so tu termalni vrelec našli že okoli leta 1200.

Dolenjske Toplice se nahajajo se na zahodnem robu novomeške pokrajine in so širom po Sloveniji bolj znane kot kopališki kraj oz. »toplice«, saj so po izviru termalne vode dobile tudi ime. Danes so »Dolenjske Toplice prostor zdraviliškega, wellness in kongresnega turizma ter območje neokrnjene naravne in bogate kulturne dediščine.

Razvajanje v Toplicah, foto: Terme Krka

Oštarija-Herbelier v čem je skrivnost uspeha? Z Dolenjskimi Toplicami in welness turizmom pa je neločljivo povezana tudi Oštarija-Herbelier. Hotel in restavracijo najdete v osrčju Dolenjskih Toplic. Že od leta 2012 se ukvarjajo s turizmom na vseh področjih. Obvladajo gostinstvo, saj gostom postrežejo z visoko kvalitetnimi jedmi, pripravljenimi iz lokalnih sestavin. Njihovi recepti posegajo v dediščino kraja. Zanimivo je, da kljub temu okusi niso prav nič dolgočasni. Skrivnost uspeha je namreč v tem, da stare in pozabljene recepte iz dolenjske zakladnice jedi prenovijo in pripravljajo na moderen način. Pravijo, da tu »vsaka brbončica svoje mesto najde«.

Dobrodošli v Oštariji. Foto: Oštarija

V Oštariji-Herbelier pomembno vplivajo na slovensko kulinarično ponudbo. Poleg združenja Chaine-des-rotisseurs so tudi del ponudnikov v akciji Teden restavracij, pogosto pa jih obiščejo priznani kulinarični kritiki- ti jim vedno podelijo najboljše ocene. Slovenija bo namreč v letu 2021 postala evropska gastronomska regija, kar si po našem mnenju zelo zasluži. Slovenijo uradno delimo na kar 24 gastronomskih pokrajin ter tri vinorodne dežele, vsaka od pokrajin pa se deli naprej na gastronomska območja. Dolenjska gastronomska pokrajina je ena izmed pomembnejših, TOP ponudbo pa ustvarjajo prav v Oštariji-Herbelier.

Dolenjska kot gastronomska pokrajina Ena od štiriindvajsetih gastronomskih pokrajin je Dolenjska s Kočevsko. To zaznamujejo raznolike jedi, npr: stara vrsta obrednega kruha, ki se pripravlja ob božičnem času, to je poprtnik,fižolovi štruklji, kostelske hrge, matevž, kostelski želodec, repa s fižolom ribničan, ribniška povanca ter ajdov potancelj – slana ajdova pogača s skutnim nadevom, ki je bila priloga k jedem ob prazničnih priložnostih. Omenjene jedi lahko poskusite v Oštariji-Herbelier, kjer se nagibajo k ohranjanju slovenske kulinarične dediščine. Njihova kuhinja temelji na uporabi lokalnih pridelkov okoliških kmetov, v hrani pa poudarjajo zelišča, kar je tudi delček pomena besede herbelier.

Konvalinkova soba, foto: Tomaž Grdin

Oštarija Herbelier je zastavljena tako, da sproščenemu skupnemu delu s šankom sledi soba, ki je nastala po navdihu boljše situiranih kmečkih hiš, s pridihom meščanskega vtisa. To danes kličejo »stari del«, saj se stilno nekoliko razlikuje od drugega dela, ki sledi v nadaljevanju. Konvalinkova soba je prostor, kjer sprejemajo manjše skupine (do 40 oseb). Izbira imena se zdi samoumevna in logična za Dolenjske Toplice, saj je posvečena Konstantinu Konvalinki, zdravniku in uglednemu Topličanu. Je edina takšna v celotni občini, na svojih stenah pa nosi delček zgodovine, ki goste (kot kažejo izkušnje) pogosto pritegne. Nasmejani chef in njegova predana ekipa Roberto in Jernej sta z idejo o Oštariji in svojo pozitivno energijo hitro navdušila tudi mlade. Ti so prišli iz vseh koncev, vse od okolice Novega mesta do Bele krajine itd. Sestavili so ekipo, ki deloma drži vajeti še danes. Skozi leta so se pridružili številni pridni ljudje, pustili svoj vtis in delček svoje duše, Oštarija pa še danes velja za »valilnico kvalitetnih kadrov«. Petje iz kuhinje in smeh ob kavi kaže na dobre odnose, ki jih ustvarjajo dan za dnem. Ob lepih dnevih se radi nasmejijo kakšnim šalam in potegavščinam med sodelavci, ob težkih dnevih pa stojijo drug ob drugem in se podpirajo. Pravijo, da je njihovo vodilo iskrena komunikacija, ta pa je seveda ključna za dobro počutje in kvalitetno delo.

Ekipa Oštarije-Herbelier, foto: Jaka Šuln

V sedmih letih je Oštarijo obiskalo veliko število gostov. Ti so pridnim rokam in ljubezni do tega kar počnejo, dali pomemben pečat, jih podprli s svojimi besedami ali svoje navdušenje ob odhodu zapisali kar na steno. Z zanimanjem za to, kar ustvarjajo, so poslušali številne razlage krožnikov in vin ter spremljali novosti. »OKUSITE VELIKE IDEJE.Zaljubljeni smo v izbrane okuse, ki jih stapljamo v izvirne jedi. Spoštujemo zakone narave, zato se z menijem prepuščamo ritmu letnih časov. Uporabljamo skoraj izključno lokalne sestavine, ki jih ponujajo okoliški travniki, gozdovi in predelovalci.«

Podpisi naših gostov, foto: Tomaž Grdin

Oštarijo-Herbelier je zaznamovalo leto 2015, ko so prevzeli upravljanje s celotnim objektom in zasnovali hotel. Oštarija je tako poleg top restavracije, kamor sprejmejo približno 70 oseb, prevzela tudi 7 apartmajev in 5 sob. Svoje prenočišče lahko tako pri njih najde več kot 30 oseb. Vsako jutro vas pričakajo s kvalitetnimi zajtrki in dišečo kavo, dan pa lahko nadaljujete z predstavitvami okoliških znamenitosti in lokalnih posebnosti, kjer Vam predstavijo bisere, ki jih ne smete spregledati. RAZISKUJTE POKRAJINO, KULINARIKO IN TRADICIJO.ZOštarijo-Herbelierodkrijte skrivnosti, ki jih skriva mehkoba tukajšnje pokrajine. Prisluhnite šumenju kočevskih smrek, se zazrite v okljuke naših zelenih rek, vdihnite svež zrak pragozda ali poskusite alkimijo avtohtonih zelišč. Prepustite se naravi, odkrijte mir in si odpočijte skupaj z najdražjimi. Strmijo k celostni predstavitvi krajine ter njihovemu izvornemu poslanstvu: podpori slovenskih, predvsem lokalnih, ustvarjalcev oz. pridelovalcev. Zelišča najdete »na vrtu, krožniku in postelji« Leta 2018 so se odločili, da želijo za svoje goste zgodbo tradicije, ljubezni in lokalnosti pripeljati do še višjega, nekoliko bolj usmerjenega, nivoja. V kraju so namreč prepoznali dediščino »zelišč«, ki jo lahko najdete tako v kuharskih receptih babic, kot tudi v vsakdanji medicinski uporabi, v naravi, ki Dolenjske Toplice obdaja in v znanjih, ki se prenašajo iz rodu v rod.

Sobe z zeliščno tematiko, foto: Tomaž Grdin

Oštarijske nastanitvene kapacitete so tako uredili v zeliščno tematiko. Sobe so opremljene z domačimi zeliščnimi čaji, herbariji, vsaka pa ima tudi svoje ime, ki izhaja deloma iz zeliščarske tradicije kraja, deloma pa iz danes prisotne kulture. Sprehodite se lahko po sobah kot so Šipek, Rman, Ognjič, Kopriva in Timijan, pomirite stres v Sivkini sobi, vonjate Meliso, ali spoznate prednosti danes zelo popularne Kapucinke, ki jo v poletnih dneh pogosto srečate tudi kot okrasje kulinaričnih mojstrovin, ki jih postrežejo v restavraciji. »SI ŽELITE NEPOZABNIH POČITNIC?Se niste pripravljeni odpovedati udobju in odlični kuhinji, bi pa obenem skupaj z najdražjimi radi odkrili nekaj čisto novega? Dobrodošli ste tako tisti, ki ljubite umirjen oddih, kot oni s pustolovskim duhom. Razvajajte telo, brbončice in duha v Oštariji-Herbelier.«

Vabljeni v Oštarijo-Herbelier, foto: Tomaž Grdin

Zavedajo se, da imajo kot snovalci slovenskega turizma veliko vlogo tudi pri ohranjanju in ozaveščanju ljudi, zato so svojo energijo usmerili v problematiko smiselne rabe vode ter ravnanja z odpadki. Aktivno sledijo zelenim politikam Slovenije in sveta. Pohvalijo se lahko z pridobitvijo certifikata Travelife ter Slovenija Green Accomodation. »Bodi kot Brbuč, ugašaj luč!« V Oštariji-Herbelier spoznajte »Brbuča«. Gre za mitološki lik, ki biva v Sušici (reka, ki teče skozi Dolenjske Toplice). O njem so otroci veliko slišali od svojih staršev, saj je del pripovedk Dolenjskih Toplic. O njem je pisala tudi Ivanka Mestnik, v Oštariji-Herbelier pa goste spodbuja k ločevanju odpadkov, smiselni rabi vode ter energije. Goste hotela opozarja s pomočjo zabavnih opozorilnih nalepk. Brbuč vas pozdravi na hodnikih, naši mlajši gosti lahko dolgčas preganjajo z barvanjem Brbučevih pobarvank, starejši spijejo kakšno »Brbučevo« žganje ali pa se napotijo po Topliški poti doživetij in prečkajo Sušico, domovanje Brbuča. V Oštariji-Herbelier Vam postrežejo s top kulinarično ponudbo, spočijete si lahko v tematsko obarvanih zeliščnih sobah, svoje znanje o Dolenjskih Toplicah, Dolenjski in njeni okolici pa lahko naberete na zabavnih aktivnostih, ki jih pripravljajo za vas vsak dan. Podjetja lahko z Oštarijo-Herbelier sodelujejo tudi v pripravi tematskih team-buildingov, kjer lahko vaša ekipa uživa, sodeluje in se uči kaj novega. Spoznajte kočevski rog, prebudite vse svoje čute, sodelujte v zabavnih igrah in se prepustite aktivnostim, ki jih za vas pripravlja izkušena ekipa. »PRI NAS PREBUDITE VSE SVOJE ČUTE.Pridite v zatočišče z edinstveno ponudbo in se prepustite zapeljati čisto drugačnemu oddihu. Na obronkih prastarih kočevskih gozdov se priklanjamo dolenjski zeleni pokrajini: razvajamo vas z zelišči. Našli jih boste na krožnikih, jih srečali v tematskih sobah in jih spoznavali na nepozabnih doživetjih, ki jih ustvarjamo za vas. Dobrodošli«

