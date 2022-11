Izbrisali skoraj 300.000 starih napotnic, 5977 pacientov ostalo brez termina

19. 10 jih je poklicala prva koncesionarka, da se je njeni pacientki pobrisala napotnica. " NIJZ je takoj pristopil k temu, kaj se je zgodilo, pokazali so ji, katere napotnice in termini so bile izbrisane, in gospa je sama priznala, da so nekaj delali narobe v informacijskem sistemu, se zahvalila in popravila svoj sistem. 21. 10 pa je nastala še malo večja panika, ko je eden večjih zdravstvenih domov javil, da ima velike težave, ker jim briše sezname. Takrat smo ustavili začasno delovanje tega servisa in jim dali 10 dni, da pogledajo, kaj se jim v sistemih dogaja in zakaj se pacienti brišejo. Povedali smo jim, da bomo po 1. novembru storitev vklopili nazaj in smo tudi jo."

Kot je pojasnila Kolarjeva, je bila storitev brisanja terminov zdravstvenih storitev s čakalnih seznamov, ki se jih bolniki niso udeležili, v obdobju epidemije covida-19 ustavljena. 26. septembra letos je ministrstvo za zdravje prek Združenja zdravstvenih zavodov vse izvajalce obvestilo, da bo 10. oktobra ta servis ponovno vklopljen. Prosili so jih, naj preverijo, kaj bo to povzročilo v njihovih informacijskih sistemih, a se do 10. oktobra ni javil nihče.

Ko je ministrstvo za zdravje izbrisalo stare napotnice, so s čakalnih list izginili tudi nekateri prenaročeni pacienti. O tem, kako je lahko prišlo do takšne napake, sta na novinarski konferenci spregovorila minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in v. d. direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Alenka Kolar .

Vsi izvajalci so bili obveščeni, na nikogar ne prelagamo krivde, a ne NIJZ in MZ ne moreta posegati v informacijske sisteme izvajalcev, to moramo – skupaj ali sami – preveriti. Če je nekje bilo 11 pacientov, je to 11 usod ljudi, ki se jim je nekaj zgodilo narobe. Ampak za teh 11 ljudi mora izvajalec ugotoviti, zakaj ni prišel pravi status njihovega naročila v sistem in zakaj je bilo odpovedano.

Od ponovnega vklopa sistema 18. novembra je bilo odpovedanih 645.690 naročil s točnim terminom. "Opozarjam, ta servis ni deloval dve leti in pol. To so termini iz leta 2020, 2021 in 2022 . Sistem je dejansko pospravil termine, ki so obstajali v samem eNaročanju. To je dve leti in pol terminov, ko ni nihče v informacijskih sistemih pri izvajalcih pospravljal terminov," je še povedala Kolarjeva.

Odpovedanih je bilo 424.732 napotnic iz zadnjih dveh let in pol. Na mesec sicer v sistem pride okoli pol milijona napotnic.

'Škoda je bila narejena 5977 ljudem'

Naročila so bila odpovedana 294.148 individualnim pacientom. "Ampak to so lahko pacienti, ki so imeli eno samo naročilo leta 2021, na katerega niso prišli ali pa so prišli in to ni bilo vpisano v sistem." 5977 ljudem, ki tega niti ne vedo, pa so pobrisali termine v prihodnosti in morajo zdaj pri izvajalcu dobiti novega. "To je 5977 napotnic, kjer je bila pacientom res storjena škoda. Razen, če so sami odpovedali termin. Če niso krivi sami, morajo termin dobiti čim prej," je še dejala Kolarjeva.

Največkrat odpovedana storitev je po njenih besedah številka 1888, to je rentgen prsnega koša. "To je storitev, na katero se praktično ne čaka, če pogledate v sistem Zvem, lahko pridete takoj. In še kot zanimivost – največ odpovedi ima splošna bolnica Celje. Kar šestino odpovedi paše tja."

Napake po njenih besedah še niso odpravljene. "Morda je ZD Idrija to že odpravil, ker je šlo le za 11 ljudi. Morda nekateri niti ne vejo, da imajo te napake, dokler se ne bo pojavil prvi pacient in zanj ne bo termina." Zdaj bi bilo najbolje, da bi NIJZ te paciente razdelil med izvajalce, kjer so bili odpovedan, oni pa bi jih začeli sami klicati. Še prej pa je treba ugotoviti, zakaj je do te napake prišlo.